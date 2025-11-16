【リラックマ＆すみっコぐらし】「午年」おめかしの可愛い雑貨たちが新登場！
2026年は午（うま）年！ 新年のお祝いにぴったりなかわいい午さんにになりきった「リラックマ」と「すみっコぐらし」の新作グッズが登場、新年に向けてチェックしていこう。
サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」と「すみっコぐらし」が、2026年の干支「午年」の午になりきったとってもキュートな新年干支グッズがやってくる。
カラフルでかわいい午になりきった「リラックマ」と「すみっコぐらし」のてのりぬいぐるみをはじめ、てのりぬいぐるみと合わせて飾れる「おかざりすみっコ」、飾っているだけで癒される「ミニまねきねこっくま」など、新年のお迎えにぴったりなアイテムが目白押し。
リラックマの「てのりぬいぐるみ」はリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマ全4種類。どのキャラクターも午の着ぐるみ姿がとってもキュートです♪
すみっコぐらしの「てのりぬいぐるみ」は全部で6種類。
とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽ、たぴおかがラインナップ。
「ねこ」にはお馬さんの好物の「にんじん」をかたどったフェルトが付属するほか、「たぴおか」の午の被り物はほかの「てのりぬいぐるみ」に着せ替えることもできちゃいます♪
新年にぴったりの陶器製の置物「ミニまねきねこっくま」は玄関など、ちょっとしたスペースに飾ることができるアイテム。
「おかざりすみっコ」はえびてんのしっぽのぬいぐるみと、ぬいぐるみを乗せられる木馬の2個セット。木馬には好きな「てのりぬいぐるみ」を乗せられるので、いろいろアレンジを楽しんでね。
2025年12月頃より、全国の販売店やネットショップにてお取り扱いスタート。
干支姿の「リラックマ」や「すみっコぐらし」、ぜひ集めてみてね。
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
