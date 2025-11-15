テレビ朝日は１５日、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）の一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役を女優の志田こはく（２１）が務めると発表した。３０日放送の第４０話から出演する。同役を演じていた女優・今森茉耶が今月、２０歳未満飲酒が発覚し降板する事態となっていた。

同局は「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演者に関するお知らせ」と題して報告。「このたび、１１月３０日（日）放送の第４０話から、【一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン】役で、志田こはくが出演することが決定いたしましたので、ここにご報告申し上げます」と伝えた。

志田は２００４年５月２５日、埼玉県生まれの２１歳。２２〜２３年に放送された「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスター役を演じて注目を浴び、２３年「私がヒモを飼うなんて」（ＴＢＳ系）、「最高の生徒〜余命１年のラストダンス〜」（日本テレビ系）、２３年「伝説の頭 翔」（テレビ朝日系）、２５年「なんで私が神説教」（日本テレビ系）などに出演してきた。実姉はタレントで女優の志田音々。

降板した今森をめぐっては、今月８日に２０歳未満での飲酒が発覚したとして事務所「ｓｅｊｕ」がマネジメント契約の解除を発表。同日に「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」も降板した。９日の放送では出演シーンがカットされ、変身後の声も別人が演じた。