ファッションスタイリスト、靴下選びの4原則を語る！「好きな色柄も堂々と取り入れて」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「靴下で、印象が変わる！『大人のおしゃれ』は足元から。スタイリストが４つコツを伝授」と題した動画で、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、40代・50代女性に向けた靴下選びのポイントを熱く語った。今回の企画は「靴下の長さや選び方で悩んでいる」という視聴者からのコメントが発端で、黒田さんは実体験やファッション業界25年超の知見をもとに「大人の女性が取り入れやすい靴下の選び方4点」を分かりやすく解説した。
靴下選びのコツ1つ目は「靴の延長として考える」。黒田さんは「全く同系色で靴下を選ぶと、まるでショートブーツを履いているように見えます」と述べ、靴の色やディテールに馴染む靴下を選ぶことで自然なスタイリングになると紹介。また、「靴の延長として考えるというのが一番簡単にコーディネートできる」とアドバイスした。
続く2つ目は「ボトムの延長として考える」。スカートやパンツの色、または柄の一色を靴下に反映することで「ボトムとの一体感が出てまとまりやすい」と解説。「スカートやパンツの延長線上に靴下を合わせれば、簡単に大人っぽくキレイにまとまる」と語った。
3つ目は「ボトムと靴をつなぐ色の靴下を履く」。例えば「ベージュのボトムと黒の靴だったら、ベージュと黒が入った靴下を選ぶ」という具合に、ボトムと靴の中間色を取り入れることで、「馴染みやすくなります」と分かりやすく説明。さらに、「ボトムと靴の間にクッションになる色を入れてあげることで、全体のバランスが整う」と強調した。
4つ目のポイントは「靴下を主役として楽しむ」。黒田さん自身もお気に入りだというパンダ柄や色鮮やかなソックスを例に挙げ、「ベーシックなコーディネートに、見ていて“これ可愛いな”と感じた靴下を加えるだけで、“大人のおしゃれ上級者”の印象に変身できる」と提案。「主役の靴下が目立ちすぎて心配な場合は、黒い靴に黒地の柄物を合わせるとさりげなく取り入れやすい」と初心者向けのアドバイスも忘れなかった。
エンディングでは、「スカートとブーツのバランス」について「ショートブーツにスカートがほんのりかかるくらいの丈が絶妙」と解説。「歩く度にブーツの履き口やお気に入りのソックスがちらりと見えるのが大好き」と自身のこだわりも披露し、「靴下でオシャレの幅が広がるので、ぜひいろいろ試してほしい」と締めくくった。
