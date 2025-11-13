食材は使い切ってから買い、無駄なく食べきる。Vlogger・深尾双葉さんが心がけたこと
大事な物だけを残す。Vlogger・深尾双葉さんが物を手放すようになったきっかけ／ほんとうの豊かさに出合うための9週間（1）
石川県在住のVlogger・深尾双葉さん。6年前から始めたYouTubeでの衣食住にまつわる動画投稿が人気を博しています。現在は築35年の賃貸マンションで夫婦2人暮らし。その生活のなかでの気づきや、心動かされた瞬間、厳選した暮らしの道具。そして「物を手放す」といったテーマをメインに発信を続けています。
都内での雑貨店勤務や、金沢市で器と古道具の店を営んだ経験もあることから、かつては収集癖とも呼べるほど物への執着が強かったという深尾さん。その意識に変化が起きたのは、2024年元旦に発生した能登半島地震でした。この災害をきっかけに「物を所有する意味とは一体、何なのだろう」という気持ちが込み上げ、半ば衝動的に「物を手放す」というアクションを起こすことに。
「ほんとうの豊かさ」を見つめ直し、「物を手放す」ためのヒントを、深尾さんのエピソードからご紹介します。
※本記事は深尾 双葉著の書籍『ほんとうの豊かさに出合うための9週間 部屋と心が自然に整う“一生もの”の暮らし』から一部抜粋・編集しました。
■食材は「足りないかも」くらいがちょうどいい
たくさんの食材があると、一つ一つを雑に使ってしまう癖がありました。たとえばお肉を特売で1パック買ったら、量が多くて面倒だからと、そのままドカンと一気に使ってみたり。そもそも買いすぎなのですが、買ったからには腐らせないように使い切らなければというプレッシャーや義務感に駆られていました。
今は基本的に、食材をある程度、使い切ってから買うように心がけています。特に野菜は、スーパーの特売日までには野菜室が空になっている状態を目指して、一週間で消費。買い物に行く前に庫内をきれいに空けて、ついでにアルコールでさっと拭き掃除。それから、また新しい野菜を入れるサイクルにしています。
冷蔵庫に空きがたっぷりあるので、急遽、基本食材以外の食材が買いたくなっても大丈夫。また、基本の食材があるので日々の献立もあまり悩まず、そこにお店で見かけた旬の食材を追加して、季節感を楽しむことも可能です。
種類が少ないと何だか不安に思うかもしれませんが、工夫次第で変化のある献立にすることができます。災害に備えて備蓄している缶詰もたくさんあるので、それを活用することもあります。食材がないならないで受け入れる。多くを求めないという感覚が夫婦ともに身についてきたので、そんな日は限りなく素朴な食事を進んで選択しています。
それから、野菜を皮つきで調理したり、ピーマンの中のワタごと魚焼きグリルで焼いたりなど、できるだけ無駄なく食べることも心がけています。椎茸の軸は滋味深い味わいがあるという発見もありました。量を加減して一度には使い切らないようにしたり、大切に使おうという気持ちも芽生えました。
冷蔵庫内で食材が埋もれず、すべてに目が行き届くので、腐らせて捨てるようなことも今は皆無。冷蔵庫を開けて、「何か足りないかも」と思うぐらいが、きっとちょうど良いのだと思います。
とはいえご家族が多かったり、食べ盛りのお子さんがいらっしゃったり、お弁当用に作り置きが必要だったりする方など、ある程度食材がないと回らないという方もいらっしゃると思います。
あくまでも二人暮らしの場合ということで、ご家族やご自身の生活スタイルに合わせて、何かのヒントとして取り入れていただければ嬉しいです。
調味料は醤油、みりん、味噌、お酢、塩、砂糖、あとはごま油が基本。最近はみりんを半量ぐらいになるまで煮詰めたシロップを砂糖代わりに使うことも増えました。
食材はたくさん買いませんが、調味料は味噌なら定番の米味噌に白味噌と赤味噌など、自分にとって欠かすことのできない調味料は数種類揃えてメリハリをつけています。今はほんとうにいろいろな物が出ているので、試して好きな物に出合えたら定番に加えています。
定番の食材以外は、一個を使い切ってから新たな物を購入し、何種類も同時進行で使わないようにしています。また収納場所も、常温保管の調味料は、木箱一つに入るだけと決めて、むやみに増やさないよう自制しています。
著＝深尾 双葉／『ほんとうの豊かさに出合うための9週間 部屋と心が自然に整う“一生もの”の暮らし』