この1年間でたまった「書類」。整理をついあと回しにしてしまい、気づけば山積みに…というお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、「片付けの力」に関する著書もある整理収納アドバイザー・Fujinao（フジナオ）さんが、書類の整理方法とおすすめの収納アイテムを紹介します。

まずは2段階で書類を仕分ける

書類整理をするうえで重要なのが「仕分け」です。2段階で分けていきます。

【写真】簡単に手に入る！書類整理に便利なアイテム

●1：ざっくりジャンルごとに分ける

たとえば、以下のような項目で分けてみましょう。

・家関係（住宅ローン、保険、保証書、レシートなど）

・学校、子ども関係

・医療、健康関係

・取扱説明書

・レシピ、学び、趣味関係

・捨てる書類

このように、書類のテーマや関係する人物ごとにグループをつくって分けていくのがおすすめです。

このとき便利なのがクリアファイル。書類ごとにクリアファイルを使うと仕分けがしやすくなりますし、ハガキなどの小さい書類もクリアファイルに入れればサイズがそろうので重ねても見失うことがなくなり、作業がスムーズになります。

封筒に入ったままの書類は、よく見るとチラシや広告が混ざっていることも多いので、不要なものはその場で処分しましょう。書類は封筒に戻さず、必要なものだけをクリアファイルに保管すると見返しやすくなります。

●2：使用頻度で分ける

次に、グループ分けした書類を「すぐ使う」「たまに見る」「長期保管」に分けていきます。

書類は“紙の山”のままにしておくと、どこになにがあるかわからなくなります。「仕分けながら枚数を減らす」方法が、あとでラクになるいちばんの近道です。

収納方法は「使いやすさ」をイメージして選ぶ

仕分けが終わったら、いよいよ収納です。収納で大切なのは「自分や家族にとって、どんな状態なら使いやすいか」を考えることです。

100円ショップなどでも手に入りやすい収納アイテムを活用し、直感的にわかりやすくなるようにラベリングをして「見返しやすさ」も意識します。

おすすめなのは、次の3パターンです。

●クリアファイル＋個別フォルダー＋ファイルボックス方式

汎用性が高く、色々な書類にも対応できる基本形。ファイルボックスを棚に立てて並べると、ラベルを見ながら探しやすくなります。

●ポケット式ファイル

レシピや取扱説明書など、入れ替え頻度が低く見返したい書類に最適。見開きでパッと探せるので、料理中など片手で扱いたいときにも便利です。

●マグネットクリップやバインダー

よく入れ替わるプリントや予定表は、はさむだけ・差すだけ収納で十分。「使う頻度が高い＝出しいれをシンプルに」が鉄則です。

ためこんだ書類の整理はおっくうになりがち。だからこそ、この年末で「ラクに片付く仕組み」に整えてみてはいかがでしょうか？ 今回ご紹介したアイデアが、新しい年を気持ちよく迎えるヒントになればうれしいです。