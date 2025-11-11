＜動意株・１１日＞（大引け）＝ユビＡＩ、セック、カーバイドなど ＜動意株・１１日＞（大引け）＝ユビＡＩ、セック、カーバイドなど

ユビキタスＡＩ<3858.T>＝後場動意づきストップ高。同社はきょう正午ごろ、ＩｏＴ製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実現することにメドをつけたと発表。これが材料視されているようだ。耐量子暗号への対応は、量子コンピューターの実用化を待たずに世界中で進められており、米国国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）は２０３５年までの移行完了を推奨している。同社は今後も既存のセキュリティー基盤の多くが耐量子暗号に対応していくことを想定し、将来のＩｏＴ製品のニーズに備えたソリューションを提供するための取り組みを続けるとしている。



セック<3741.T>＝続伸。一時９０円高の２７９５円まで上値を伸ばし、今月４日につけた株式分割後の高値２７２３円を１週間ぶりにクリアした。時間とともに変化する情報やデータを扱うリアルタイムソフトウェア技術を強みとするシステム開発会社で、防衛や宇宙先端システムなどの分野で実績が高い。また、ロボット分野も業界内で先駆的なポジションで研究開発に取り組んでいる。今年７月には国際宇宙ステーション上の宇宙ロボット協働実証実験に技術協力するなどその実力は折り紙付きで、次世代テーマである人工知能（ＡＩ）とロボティクスの融合というコンセプトでもキーカンパニーとして注目度が高い。あすに２６年３月期中間期（２５年４～９月）の決算発表を控えるが、既に営業利益は従来予想の７億７０００万円から８億２７００万円（前年同期比８％増）に上方修正しており、通期業績上振れへの期待も内包している。



日本カーバイド工業<4064.T>＝大幅高で年初来高値を更新。同社は１０日取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比６５．７％増の２０億９３００万円となり、通期計画の３３億円に対する進捗率は６３．４％となった。売上高は同３．８％増の２４２億６２００万円で着地した。電子・機能製品事業は光学関連分野向け粘・接着剤が中国市場での競争激化により出荷が減少した半面、医薬品や農薬向け製品の出荷が増加。フィルム・シート製品事業は米国追加関税措置により米国向け製品の出荷が減少した一方、ブラジルでの二輪車関連製品や欧州でのナンバープレート向け製品の出荷が増加した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



ブラザー工業<6448.T>＝もみ合い上放れる。ここ２６００円台でのもみ合いが続いていたが、目先は５日移動平均線を足場に上放れる動きを明示している。１０日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の５５０億円から６３０億円（前期比１５％増）に大幅増額した。これに伴い同利益は４期ぶりの過去最高益更新となる見通しだ。トップラインが会社側の想定を上回って好調に推移するなか、外国為替市場での円安進行によるメリットが生じていることが背景。同日に、独工業用ミシン開発・販売会社のコンラート・ブッシュから自動車部品向け事業を譲受することも開示しており、業容拡大に向けた期待も株高を後押ししている。



エスケーエレクトロニクス<6677.T>＝大幅高で年初来高値更新。同社は１０日取引終了後、２６年９月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１９．４％増の４６億円としていることや、期末一括配当計画を前期比２２円増配の１５２円としていることが好感されているようだ。売上高は同４．５％増の３０５億円を見込む。有機ＥＬパネル用フォトマスクは、パネルメーカーから高精度・高精細な技術への期待が更に高まり、新たな第８世代有機ＥＬパネル工場向け需要が増加するとみている。



アイスタイル<3660.T>＝マド開け急伸、底値離脱の動き。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高１８４億４２００万円（前年同期比２２．６％増）、営業利益１０億３９００万円（同３６．４％増）と大幅営業増益となった。化粧品ＥＣサイト「＠ｃｏｓｍｅ ＳＨＯＰＰＩＮＧ」や化粧品専門店「＠ｃｏｓｍｅ ＳＴＯＲＥ」などを展開するリテール事業で、名古屋新店を含む旗艦店やＥＣの伸長により増収・増益を継続したことに加えて、美容総合サイト「＠ｃｏｓｍｅ」を基盤に化粧品ブランド向けの広告ソリューションを手掛けるマーケティング支援事業がリテール事業とのシナジーで更に成長したことが牽引。香港旗艦店「＠ｃｏｓｍｅ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」のオープン前費用があったものの、これを吸収して大幅増益となった。なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高８３０億円（前期比２０．７％増）、営業利益３８億円（同２０．１％増）の従来見通しを据え置いている。



