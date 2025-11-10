¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×Åìµþ½é½ÐÅ¹ Ã±½ã¤Ê¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¢¤é¤º ÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¤¬°µÅÝÅª¤Ë½¼¼Â
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï11·î7Æü¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë½ÐÅ¹²ÄÇ½¤Ê¾®·¿Å¹¡ÖTRIAL GO¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡Ë¡×¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÀ¾²®·¦±ØËÌÅ¹¡×¤ÏÌó50ÄÚ¤ÎÅ¹Æâ¤ËÌó1800SKU¤òÅ¸³«¡£ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¶áÎÙ¤ÎÀ¾Í§Å¹ÊÞ¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÊÛÅö¤äÁíºÚ¤ò¹âÉÑÅÙ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Æ±¼Ò¹ÊóÃ´Åö¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿©¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£¥«¥Ä½Å¡¢¼÷»Ê¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÂ¨¿©¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡£Æü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ»Î¸«Âæ±ØËÌÅ¹¡×¤È¤Î2Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Ê¡²¬28Å¹ÊÞ¡¢»³¸ý1Å¹ÊÞ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë31Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡²¬¤Ç¼Â¾Ú¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ËÂç·¿Å¹¤òÍ¤¹¤ëÀ¾Í§¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¤Ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤ò½ÐÅ¹¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¡£12·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡ÖÃæÌîÃæ±ûÅ¹¡×¡ÖºûÄÍÅ¹¡×¤¬³«Å¹Í½Äê¡£
¡¡À¾²®·¦±ØËÌÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï»³ÀÑ¤ß¤µ¤ì¤¿ÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¡£¡Ö¥í¡¼¥¹¤«¤Ä½Å¡×318±ß¡ÊÀÇÊÌ¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¡ÖÆÃÀ½¤Î¤êÊÛÅö¡×348±ß¡¢¡ÖÌ¾Êª¤Ë¤·¤¿¤¤¥á¥ó¥Á¥«¥Ä1¸Ä¡×198±ß¡¢¡ÖÇò¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×185±ß¡¢¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡×328±ß¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï120¡Á130±ßÂæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ£¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤Ï¼÷»Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤Í¤®¤È¤í´¬¤¡×398±ß¡¢¡Ö¾å¤Ë¤®¤ê8´¬¡×698±ß¡¢¡Ö¤Þ¤°¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×398±ß¤¬´ö½Å¤Ë¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¾®·¿¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤òÊ£¿ôÂæÀßÃÖ¡£¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤ÎÁíºÚ¡¦ÊÛÅö¤ÏÀ¾Í§Ë¶ÌÆîÅ¹¤«¤é¡¢¥Ñ¥óÎà¤ÏÀ¾Í§°¤º´¥öÃ«Å¹¡¢¼÷»Ê¤ÏÀ¾Í§µÈ¾Í»ûÅ¹¤«¤éÆÏ¤¯¡£
¡¡À¸Á¯ÌîºÚ¡¢ÀºÆù¤Ê¤É¤â¤½¤í¤¨¡¢¥°¥í¥µ¥ê¡¼¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¤ÏÀ¾Í§¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¥é¥É¡ÊPB¡Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¤âËÉÙ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤¬¡¢¼çÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤ËÁíºÚ¡¦ÊÛÅö¤Ê¤É¤ÎÂ¨¿©ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«¿©¡¦Ãë¿©¡¦Í¼¿©¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉÊ¤¾¤í¤¨¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë¤È¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨±¿±Ä¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ñ·×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ä¥ê¥â¡¼¥ÈÇ¯Îð³ÎÇ§¤âÆ³Æþ¡£Ãª¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRetail EYE¡×¤Ç±ó³Ö¤«¤é´ÉÍý¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢30¿Í»þ¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥³¥¹¥È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£