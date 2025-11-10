「無地ばっかり着てる」→ 卒業！【ユニクロ】大人のおしゃれ見え♡「チェック柄アイテム」

気づけば無地の服ばかり選んで、いつも同じようなコーデ......。そんな人におすすめしたいのが「チェック柄」です。【ユニクロ】には、落ち着いた色合いや品を感じるデザインで、おしゃれ見えが叶いそうなアイテムが揃っています。いつものコーデに取り入れるだけで、季節感や華やかさもアップしてくれそう。今回は、大人世代のデイリーコーデにも自然と馴染みそうな、ユニクロの「チェック柄アイテム」をご紹介します。

チェック柄シャツでマンネリ解消

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

やわらかな色合いのチェック柄で、大人っぽく着こなせそうなフランネルシャツ。羽織としてもインナーとしても使え、肩に掛けたり腰に巻いたりと着回しの幅を広げやすい一枚です。いつもは無地のシャツを選ぶところをチェック柄に変えるだけで、コーデがぱっと華やかな印象に。ボトムスとのバランスがとりやすいショート丈なのも嬉しいポイントです。

クラシカルな雰囲気が魅力のワンピース

【ユニクロ】「ダブルフェイスミニワンピース」\1,990（税込・セール価格）

細やかなチェック柄が上品な印象のノースリーブワンピ。クラシックな雰囲気で、大人のトラッドスタイルを楽しめそう。シャツを重ねてきちんと感を出したり、パンツを合わせてチュニック風に着たりとアレンジも自在。ロングブーツやタイツとも好相性で、秋冬のきれいめコーデに活躍してくれそうです。

気軽に取り入れやすいチェック柄ストール

【ユニクロ】「スフレヤーンチャンキーストール」\2,990（税込）

ランダムなラインのチェック柄と深みのあるカラーで落ち着いた雰囲気のストール。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいデザインです。服など大きな面で柄物を取り入れるのに少し抵抗がある人も、小物なら挑戦しやすそう。上品さもあり、通勤スタイルなどきちんと感のあるコーデにもマッチ。オンオフ問わず活躍してくれそうです。

秋冬コーデのアクセントにぴったりのキャップ

【ユニクロ】「アジャスタブルキャップウールブレンド」\1,990（税込）

シックなチェック柄とあたたかみのある生地感で、季節感を演出してくれるキャップ。派手すぎず落ち着きのあるデザインなので、カジュアルすぎるのが苦手な大人女性も取り入れやすい予感。無地のコーディネートにプラスすれば、さりげないアクセントに。ダークブラウンとダークグリーンの2色展開で、秋冬スタイルにも自然と馴染みそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N