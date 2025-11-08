【ユニクロの茶系パンツ】がいい仕事する！ 40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

ますます人気が加速しているブラウンは、秋冬に馴染み深い色でもあるからこそ気楽に挑戦できそうなのが利点。パンツは無難にモノトーンを選びがちだったという人も、ブラウン系カラーに置き換えるだけでぐんと鮮度UPを狙えるかも！ そこで今回は【ユニクロ】のブラウン系パンツを使った、40・50代が真似したいサマ見えコーデをご紹介。ミドル世代のおしゃれさんの着こなし術、ぜひ参考にしてみて。

スマートに美脚見えを後押しするフレアパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込）

ひざの高い位置から広がるフレアシルエットとセンタープレスが、美脚見えを後押しするフレアパンツ。ウエストや太ももまわりはやや細めに仕上げられていますが、素材にストレッチ性があることで楽な穿き心地も期待できる一本です。トレンド感も秋冬らしさもあるディープなダークブラウンの色味は、コーデの柔らかな引き締め役としても◎

赤みブラウンでピンク系セーターを引き立てて

色味にこっくりと赤みを帯びたブラウンは、赤・ピンク系カラーのアイテムとも好相性。ピンクのセーターとのワンツーも、カラーアイテム同士ながら統一感をキープできそうです。ゆるりとしたシルエットと長めの着丈のセーターは、フレアパンツのコーデにメリハリをつけるのにうってつけ。大胆な大きさのブラウン系のフェイクファーバッグを添えることで、よりリッチなムードの着こなしに。

ストレートラインがキレイめに寄せる端正なチノパン

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」各\2,990（税込・セール価格）

クラシカルなプレッピースタイルの人気を受けて、改めて注目を集めているチノパン。コンパクトなヒップまわりから美しく伸びるストレートシルエットが、チノパンにキレイめで端正な雰囲気をプラスしています。適度なハリのありそうなコットンツイル素材も相まって、脚線をまっすぐに整えて見せてくれそう。こちらは上のフレアパンツより明るさを足した柔らかなブラウンがラインナップ。

まろやかなブラウンを頼りにハンサムパンツコーデ

「素材、色味が上品高見え」とプッシュする@mhi_7746さんは、ブラックのカーディガンとともにキレイめコーデとして着回し。バッグやシューズもダークトーンでまとめたクールな組み合わせも、ブラウンのまろやかさが加わることでグッと女性らしさを感じさせるスタイルへ。チノパンが持つカジュアルなムードが、かっちりとしたコーデの外し役になっています。

