¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÈºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£Âè5½µ¤Ç¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¡Ë¤Ï¡¢Âè6½µ¤Ç¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£»ø(¤µ¤à¤é¤¤)¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¥Ø¥Ö¥ó¤¬»ÎÂ²¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï³°¹ñ¿Í¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í½÷À¤¬¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡ÊÀ¾ÍÎ¿Í¤Î¾ª(¤á¤«¤±)¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÊÎ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾ª¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¦»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç³Ú¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥È¥¤Ï¾åµéÉð»Î¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍÜ½÷¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Àè¤Î¾¾Ìî²È¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇË×Íî¡£Éã¤Î¤¦¤µ¤®¤Î»ô°éÈÎÇä¤Ç°ì½Ö½á¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¤¦¤µ¤®¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¡¢¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡£¾®³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢Éã¤ÏµíÆýÇÛÃ£¡¢Êì¤ÏÆâ¿¦¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼Ú¶â¤Ï¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¸º¤é¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤«¤éÍ·³Ô¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¡¢²Ô¤®¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÌ»¼è¤êºîÀï¤ò·è¹Ô¡£Æ¯¤¼Ô¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì»¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿¥Êª¹©¾ì¤¬ÅÝ»º¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤ÎÊ¬¤âÆ¯¤¯É×¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Î¤·¤´¤¤â¤¢¤ê¡¢ÂÑ¤¨¤«¤Í¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤¸¤ßÇä¤ê¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÃæ¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤¯¤À¤ó¤Î¡Ö°Û¿Í¤Î½÷Ãæ¡×ÏÃ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Ä«¥É¥é¤Ï¾ª¤ÎÂ¸ºß¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤«
¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤Î»Ë¼Â¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891Ç¯¡Ë2·î½é½Ü¡£¾¾¹¾¤Ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Î²È¤Ë¡¢½»¤ß¹þ¤ß»ÈÍÑ¿Í¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤À¡£³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î²È¤Ç¿²µ¯¤¤¹¤ë¼ã¤¤ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡È¥é¥·¥ã¥á¥ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿§´ã¶À¤Ç¸«¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍ·½÷¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ë¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡È¥é¥·¥ã¥á¥ó¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¾ª¡¢°¦¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÈÆ±»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼÷·Ã»Ò¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Ë¸µ»§ËàÈÍ»Î¤Î¼Â¶È²È¤¬¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¡£¼÷·Ã»Ò¤ÎÊì¡¦¤Þ¤Ä¡ÊËÒÀ¥Î¤Êæ¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÍÌ¾·Ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¼÷·Ã»Ò¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºßÌî¤Î¿¢Êª¸¦µæ¼Ô¡¦ËüÂÀÏº¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏËÜºÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¡ÁÃæ´ü¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤Î³ØÍ§¡¦Çß»Ò¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë¤Î°ä»ºÁêÂ³ÌäÂê¤Ç¡¢Çß»Ò¤ÎÉ×¤Î¾ª¤¬ÅÐ¾ì¡£¾ª¤Ï¼Â¤ÏÇß»Ò¤ÎÂ©»Ò¤È¤â¥Ç¥¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿Çß»Ò¤ÏÁêÂ³¤òÊü´þ¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«¤é¤òÇû¤êÂ³¤±¤ë¡È²È¡É¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢ËëËö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤¢¤µ¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬¿·¼¡Ïº¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¸å¡¢µÁÊì¤¬¿·¼¡Ïº¤Ë¾ª¤ò¼è¤é¤»¤è¤¦¤È»×°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢¿·¼¡Ïº¤Ï½÷Ãæ¤¬¼«Ê¬¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¾ª¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜºÊÂ¦¡£°¦¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¤½¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬·è¤á¤¿³Ð¸ç
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤â¡¢ÇÀ²È¤ÎÌ¼¡¦¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤¬·ã¤·¤¯Äñ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀî¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸å¡¢Í·³Ô¤ÎÍ·½÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤´¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¿È¤òÇä¤ë¤«¡¢ÃË¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥È¥¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¥È¥¤â¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë¡Ö¿È¤òÇä¤ë¤³¤È¡×¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÉð»Î¤ÎÌ¼¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾¤ÎÁªÂò»è¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤È¤¤¤¦¡È°Û¿Í¤Î¾ªÏÃ¡É¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë»äÃ£¤¬¸«¤Æ¤â¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¸±¤·¤¤½÷À¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Î¤ÒÂ¹¤ËÅö¤¿¤ë¾®ÀôËÞ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤À¤ÈÀ©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È¥é¥·¥ã¥á¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°ìÊý¡¢¾®Àô²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¾®ÀôËÞ¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¡¢È¬±À¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿»þÂå¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¼Â¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£·ëº§¤«¿ÈÇä¤ê¤«¡Ä¡¢½÷À¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
¶¶ÄÞ»á¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤´¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¿È¤òÇä¤ë¤«¡¢ÃË¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î½÷À¤ÏÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤À©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤Ë²¿¤âµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÉÔ¼«Í³¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤Ã¤È¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¹¬¤»¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¶¶ÄÞ»á¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉÔ¼«Í³¤Ê»þÂå¡×¤È¤·¤ÆÃÇºá¤¹¤ë¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¤À¡£¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÂ¼¶¶Ä¾¼ù»á¤âÆ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï¡È²È¤Î½êÍÊª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤äÈ¿È¯¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤¹¤ë¡£º£¤Î´¶³Ð¤Ç¸«¤¿¤é¤³¤ó¤Ê»þÂå¤Ò¤É¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¦Êý¤Ï¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¤¡×
¶¶ÄÞ»á¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤¡¦Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿Í¤¬»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¡¢¤µ¤é¤Ë100Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÀµ¤·¤µ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´ÉôÇ§¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÈÈ¬±À¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ÏºÇ½é¤³¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤ë¤¬¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¼ÂÊì¡¦¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬Íî¤Á¤Ö¤ì¡¢Êª¸ð¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µß¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ç½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨À¤´Ö¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡½¡½¤½¤Î·è°Õ¤¬¡¢¥È¥¤òÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÂè6½µ¤«¤é7½µ¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ï·ëº§¤»¤º¡¢»þÂå¤Ë¹³¤¦
ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¡¢½÷À¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§¤«¡¢Í·³Ô¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÐ¸«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³°¹ñ¿Í¤Î»ÈÍÑ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤«¡£¤É¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌÜ¤ÏÎä¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÍ·½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Ê¤ß¡É¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹Ó¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤òÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤·¤Ä¤Ä¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÎÉÁ¤Êý¤À¡£
ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¤¬À¸¤Êý¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡¢ÃË¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÌÜ»Ø¤·Â³¤±¡¢Âè6½µ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î¶µ¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ·îµë¤òÆÀ¤ë¡£¥È¥¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤À¡£
¶¶ÄÞ»á¤Ï¥µ¥ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅö»þ¤Î»þÂåÀ¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥ï¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦ÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥µ¥ï¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¡×
¢£¡Ö¤¦¤é¤á¤·¤¤¡×»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ±ÏÃ¤ä²øÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÃøºî¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¼Á¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊ¸³Ø³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦Æ±À©ºî¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ß¤¬Ä¹¤¤»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥»¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤ä¡¢²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ò»×¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤Þ¤¿Åö»þ¤Î½÷ÀÃ£¤¬ÇØÉé¤¦¡Ö¤¦¤é¤á¤·¤µ¡×¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÂè1ÏÃËÁÆ¬¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¥È¥¤Ï³Ø¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ±´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤Î¿ô¡¹¤¬ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ËÏ«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£
·ëº§¤ä¿ÈÇä¤ê¤Ê¤É¡¢ÃË¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÂ÷¤¹¤·¤«À¸¤¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¡¢Èþ²½¤»¤º¡¢ÈÜ²¼¤»¤º¡¢Åö»þ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤«¤é¤Ï¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¸÷¤òµá¤á¤Æ¾Ð¤¦½÷ÀÃ£¤ÎÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤À¸¤Êý¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¿ÍÃ£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½÷À¤Î¼«Î©¤ä¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤¬²¦Æ»Ï©Àþ¤À¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¤Ïº£¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
