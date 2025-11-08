​「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学に行けば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。一方で、「学歴」だけで人生の成功が約束されるものではありません。

本記事では「学歴だけではなく、大人になってからもなぜ学びが必要なのか」をテーマに『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の著者であり、立教大学経営学部教授の中原淳氏と『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』の著者である、wakatte.TVのびーやま氏への特別対談をお届けします。（構成：藤田悠［テオリア］／撮影：Akifumi Shintani）

お悩み相談

「大学の授業がふわっとしていて、学んでいる手応えがありません。どこがテストに出るのかをちゃんと教えてほしいです」（18歳・大学生）※1

高校と大学の学びは「別ゲーム」

中原淳（以下：中原）：「高校での学び」と「大学での学び」って、まったく別物だと思ったほうがいいですね。もちろん最近は、高校でも「探究」が導入され、課題解決型の授業も増えていますので、一概には言えません。

ただ、大雑把に言えば、大学というのは「『わからないこと』について考える方法を学ぶ場」だと私は思っています。だから、学生たちにも「答え」ではなく、「考え方」を伝えることを大事にしています。

びーやま：それを知らないまま大学で学んでいる子は、めちゃくちゃ多いと思います。「高校までとはまったく違う学び」が求められていて、ゲームチェンジが起きているということを知らない。

僕もそれに気づくまでにかなり時間がかかりました。大学2年生くらいの途中でやっと、「あ、大学って、自分で答えを見つけなきゃいけないんだ」って気づいた記憶があります。

学ぶこと＝カッコいいことである

中原：私がいる立教大学の経営学部では、1年生の入学初日に「ウェルカムキャンプ」というイベントがあって、そこで「高校までのあなたはたしかにがんばっていたかもしれないけど、大学ではそれとは『まったく別のゲーム』がはじまりますよ」という話を、教員から伝えるようにしています。そして、「学ぶことはカッコいいことなんだ！」という新しい考え方についても話すようにしています。

びーやま：それはめちゃくちゃいいですね！ 全部の大学でそれをやったほうがいい。

中原：昔は「大学＝レジャーランド」みたいなノリがありましたけど、いまはもはやそういう時代ではありません。せっかく学ぶ以上、学生たちには「学ぶっていうのは、じつはめちゃくちゃカッコいいことなんだ」というのをわかってほしいんですよね。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）