用意ラクラクほかほか美味、寒い季節はやっぱ鍋でしょ‼【三陶】の土鍋がAmazonで好評販売中！ガス火でもIHでも使える‼
ほかほかお鍋をIHでも‼【三陶】の土鍋がAmazonで好評販売中！急激な冬の訪れには楽ちん鍋料理で対抗だ‼
人気の陶器ブランド・三陶から、三重県四日市市の萬古焼のIH対応（金属プレート方式）の土鍋が登場‼シンプルな削ぎのデザインが食卓を華やかに、かつスタイリッシュに彩る一品。急に寒くなったこのタイミングで、冬を乗り切るための鍋はいかがだろうか？
「【2025年・正規品】 萬古焼 銀峯 菊花 土鍋 IH対応 9号 3-4人用 飴釉 ブラウン 直火対応 保温性 電子レンジ対応 食洗器対応 日本製 19045」は直径約28センチの土鍋だ。瑠璃釉、アメ釉、粉引釉の3色カラー展開で、好みに合わせて選ぶことができる。
着脱式の金属プレートを使用するため、従来の調理器具にも対応可能。鍋料理に蒸し料理、炊飯にももってこいだ。
菊をイメージした蓋のデザインも特徴的で、見た目にも美しいデザイン。IHでもガス火でも使用可能なため、土鍋ならではの蓄熱性や保温性を生かした調理を、IHコンロでも楽しめる。
刻印入りで細部にまでこだわった一品。これからの寒い季節、鍋をつついて心身ともに温かく、健康になるための第一歩を踏みだそう！
