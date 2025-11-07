¡ÚPR¡ÛVictorºÇ¿·¥â¥Ç¥ëºÇÂ®¥ì¥Ó¥åー¡ª¥×¥í¤Î²»WOODmaster¿·ºî¡¢10¼ï¤Î²»¤È¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë¶ÃØ³
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹e¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú5¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î²»¤¬1¤Ä¤Ç¡ª¡©¡ÛVictor¡ÖWOOD master¡×VICTOR STUDIO´Æ½¤¤Î¹â²»¼Á¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ª¡Ú¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¡¦¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦HA-FW5000T¡Û¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹e¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎPR¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢11·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖVictor WOOD master¡×¡Ê41,800±ß¡Ë¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¹â²»¼Á¤ÎÍ½´¶¤¬¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¿·³«È¯¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡ÖVICTOR Studio´Æ½¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥âー¥É¡×¡Ö¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¡×¤Ê¤É¤Î»Â¿·¤Êµ¡Ç½¤òÇ®¤¯¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç²»¶ÁÆÃÀ¤òÂ¬Äê¤·¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÊäÀµ¤ò¹Ô¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¹â²»¼Á²½µ»½ÑK2¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×ÅëºÜ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÜÂÎ¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÂÎ¤Ï¹âµéÅÉÁõ¤òºÎÍÑ¤·¡ÈÈþ¤·¤µ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¡×¤È¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¼Á´¶¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥É¥Ã¥ÈPro SF¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ÂÄê´¶¤ä²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
²»¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²»¤Î¹¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Äã²»¤â½Å¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¹â²»¤ÎÈ´¤±´¶¤â¥Ó¥¯¥¿ー¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ¶¸ÄÀÅª¤È¤¤¤¦¤è¤êÀµÅýÇÉÍ¥ÅùÀ¸¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹±þÅúÀ¡×¤ä¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤«¤Ä¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö²»¤¬»ß¤à¤«¤é¼¡¤Î²»¤â¥¯¥ê¥¢¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç´¶Æ°¤·¤¿VICTOR STUDIO¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæÄã°è¤¬Ë¤«¤Ê1ÈÖ¡×¡Ö±ü¹Ô¤´¶¤¬ÎÉ¤¤2ÈÖ¡×¡Ö¥Üー¥«¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä3ÈÖ¡×¤Ê¤É5¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÄ°¤Èæ¤Ù¡£¡Ö5¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÅÔ¹ç¤Çºî¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥âー¥É¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¤â¤Ã¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤ÎËÜ²»¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÌÏ¤·¤¿Î×¾ì´¶¤È±ü¹Ô¤¡¢¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹¤¬¤ê¡×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢¡Ö²»³Ú¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡×¡Ö¥Ó¥¯¥¿ー¤Î¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Îõ¤Ë¿äÁ¦¡£¡ÖÉý¹¤¤¤ª¹¥¤ß¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´°Á´ÁõÈ÷¤Î¿·¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
Æ°²è¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤¤¤¤²»¤òÊ¹¤¤¿¤¤Êý¡¢¤³¤ì¤¬°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤¬ºî¤ë²»¡¢Ä¶¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥×¥é¥ó¡¢ìÔÂô¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ä¤¤¤¤¤Í¤ò¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
