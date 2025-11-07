【クロちゃん】“声帯ポリープ切除手術”直後の無茶ぶり仕事に大クレーム「1週間喋っちゃいけないのに、週6で」
お笑いタレントの紺野ぶるまさん著『お腹が減りませんように、満月まで届きますように』の文庫化発売記念プレスイベントが7日に行われ、紺野さんと共に安田大サーカスのクロちゃんが登場しました。
2022年に刊行された、紺野さんの初小説『特等席とトマトと満月と』が、今回タイトルを新たに文庫化。
紺野さんは“より多くの方に手に取っていただいて、沢山の人に読んでいただきたい”と願いつつ、“内容は、（前作から）語尾を変えたり、タイトルを変えたり、ちょっと修正を入れさせていただいた”と、変更点を明かしました。するとクロちゃんは“ぶるまが『修正』って言うと、危険な香りがしますけどね”とツッコみ、会場からは笑いが起きました。
記者から売上目標を聞かれると、紺野さんは“100万部！”と胸を張り、“映像化とか...”と、実写化にも意欲を見せました。実写化するにあたり、主人公の『半端に美人な芸人・ムシナ』を演じてほしい役者について、“中途半端に美人っていう所がキーワードなので....”と悩みながらも、“伊藤沙莉さんでお願いします”とオファー。
クロちゃんは“そういう風に思ってるってことですね？”と悪そうな顔を見せ、笑いを誘いました。
今年9月、声帯ポリープ切除手術を受けたクロちゃんは“声帯ポリープは4つあって、結構大きかった。取ってもらったんで、（今は）全然クリーンな感じで”と、現在は体調が回復したことを報告。
しかし、“普通、声帯ポリープ取った時って1週間喋っちゃいけない。そんな時に、うちの事務所頭おかしいみたいで、週6で仕事入れられてました”と、事務所へのクレームが炸裂。“来週、水曜日のダウンタウンで『サイレントクロちゃん』で出るらしいんですけど、それ以外にも筆談で生放送やったり、手術3日前に「なんなのぉ〜」「ひどいしん」って声録ってて、そのままボタン押したら声が出るっていう。それで営業行くって頭おかしいでしょ！”と、事務所の無茶ぶりをまくし立て、元気な姿を見せてくれました。
【担当：芸能情報ステーション】