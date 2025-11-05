【西武】ドラフト４位・堀越啓太はファンクラブ入会経験のある熱心なファン すでにマウンドも経験済み
西武からドラフト４位指名された東北福祉大の堀越啓太投手（２２）が５日、宮城・仙台市内の同校で指名あいさつを受けた。埼玉・飯能市出身で、「小学３年生から中学１年生くらいまでファンクラブに入っていました」と熱い西武ファンだったと告白。憧れの球団からの指名に「地元の球団でもあるし、すごくご縁があったんだなと感じています」と振り返った。
試合後の解放時などでグラウンドに入ったこともあると言い、「上を見れば屋根がついているし、観客席が大きくて…」と印象を受けたという。ドラフト後、両親から幼少時の写真が送られてきて「（ベルーナＤの）マウンドで投げている写真もありました。（当時の自分に）憧れのユニホームを着て、そこに立てているよと伝えたい」と笑った。
持ち味は最速１５７キロの力強い直球。トレーニング施設で１６４キロを計測したが「あれは参考記録なので…」と話し、「１６０キロを一つの目標として掲げている」ときっぱり。プロの舞台で成長し、大勢のファンの前で大台突破を目指す。指名あいさつに出席した斉藤誠人担当スカウトは現役時のポジションだった捕手目線で「後ろから見たときの景色で、これは（球を受けた）手が痛くなるな、という風に個人的には思いました。うちには球の強いピッチャーも多くいますので、今よりさらにレベルアップできると思っています」と期待をかけた。