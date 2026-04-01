「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが３月３１日深夜、ニッポン放送「あののオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜・深夜午前３時）最終回に出演した。２０２３年４月にスタートした深夜放送の最終回。エンディングでリスナーからのメッセージに応えたあのは、その中で「一般人にならないです。テレビに出ますし、歌も歌ってライブもやってますから、勘違いされたら困るんですけど、引退しない。引退するみたいな話