巨人・大勢投手（２６）が３１日の中日戦（バンテリン）で３点リードの９回から救援登板し、１イニングを投げて無失点、１奪三振。今季初登板で今季初セーブも挙げた。頼りの男がついに帰ってきた。ＷＢＣ出場を終えてチームに復帰後、別調整を続けていた大勢。この日の試合前に待望の一軍登録となると、すぐさま出番はやってきた。打線が３点を奪い勝ち越しに成功した直後の９回。今季初の一軍のマウンドに上がった大勢は、