TWICE¥µ¥Ê¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¯¤ÆÍ¥Èþ¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡£3¼ïÎà¤Î¥É¥ì¥¹¤ò°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤ÇÅ»¤¦
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ä¥·¥ë¥Ðー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤µ¤òÊü¤ÄÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£TWICE¥µ¥Ê¤¬¥·¥ë¥Ðー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇïèÊâ¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹¤â¡ª
¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ê¤ÈTWICE¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡¢JEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡ÖSWEET 1 DAY¡×¤ÎWEB CM»£±Æ»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡£¥µ¥Ê¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼çÌò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¦RADIRIS¡Ê¥é¥Ç¥£¥ê¥¹¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥·¥ë¥Ðー¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡¢¥¹¥¤ー¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦3Ãå¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥µ¥Ê¤ÏÈþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ï¡¢ÈþµÓ¤¬¤Á¤é¤ê¤ÈÇÁ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥·¥ë¥Ðー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥Ê¤ÏÉ÷¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¿ー¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¹âµ®¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¥µ¥Ê¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ëÆ°²è¤ä¡¢WEB CM¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤â¼çÌòµé¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¯¤ÆÍ¥Èþ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£