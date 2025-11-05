MLB公式が「注目FA30人」をランキング　村上は7位で岡本は22位、西武の快速右腕が13位に浮上

今井は今オフの注目のひとりだ(C)Getty Images

MLB公式サイトは現地時間11月2日、今オフのフリーエージェント（FA）選手ベスト30を特集し、ランキング形式で紹介した。1位はカブスのカイル・タッカーで、2位はレッドソックスのアレックス・ブレグマン、3位はフィリーズのカイル・シュワバー。日本人選手で最上位だったのが、7位のヤクルト・村上宗隆だった。

「ムラカミは本当のパワーを持っている。2022年の56本塁打を含め、8シーズンで246本塁打を放ち、58年ぶりに日本人選手の本塁打記録を更新した。ヒデキ・マツイ以来、NPBからMLBに挑戦する純正の長距離打者となる」

ポスティングシステムで今オフにメジャー移籍を目指すことを表明している村上。また同メディアは、村上にフィットする移籍候補としてドジャース、マリナーズ、ヤンキースの3球団の名前を挙げた。

次いで、日本人選手ではこれまであまり挙がらなかった選手の名前が浮上した。13位に入ったのは西武の今井達也。今オフのポスティングシステムの行使について、球団側と協議を続けている。ただ同サイトは「ライオンズからポスティングされる可能性が高いようだ」と指摘。「28歳という年齢と直近のパフォーマンスを考えると、このオフに多くの注目を集めるはずだ」と伝えた。

先発投手で今井より上にランキングされたのは、8位のパドレスのマイケル・キング、9位のアストロズのフランバー・バルデス、10位のパドレスのディラン・シース、11位のフィリーズのレンジャー・スアレスの4投手だけ。19位のダイヤモンドバックスのザック・ゲーレン、21位のブルージェイズのシェーン・ビーバーらよりも高く評価された。パフォーマンスに加え、年齢的に若いことも加味されたとみられる。フィットする球団にはジャイアンツ、メッツ、レッドソックスが挙がった。