「日本ハム秋季キャンプ」（３日、エスコンフィールド）

日本ハム・北山亘基投手（２６）が３日、ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャース・山本の活躍に意気込みを新たにした。自主トレ先が同じで、山本のトレーナーを務める矢田修氏に師事。「目標の選手でもあるし、すごいなと心の底から思いました」と偉業をたたえつつ「懸け離れた立場にいるけど、僕も負けたくない。そういうレベルに近づいていきたい。本当に刺激を受けました。もっともっと頑張らないと」と決意を口にした。

ウエートではなく、自重の中で負荷がかかるトレーニングが特徴。先発登板翌日に救援登板した山本の連投も「そういう体作りをしているので、それを突き詰めていけば、ああいったこともいずれできてくるんじゃないかな。また違った正解というか、新たな答えがいろんな人に広がったのでは」と受け止めた。

この日でエスコンでの秋季キャンプは第１クールが終了。自身は６日からの侍ジャパンの宮崎合宿に参加する。「一番はケガをしないように。自分ができることをしっかりアピールできたら」と抱負。来春のＷＢＣメンバー入りへ、存在感を示すことを誓った。