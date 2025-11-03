TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期主題歌アーティスト解禁！OPアーティスト：ILLIT、EDアーティスト：『ユイカ』に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

集英社「少年ジャンプ＋」にて好評連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。

この度、2026年1月より放送予定のTVアニメ第2期より、オープニング・エンディングの主題歌アーティスト情報が解禁され、OPテーマは2024年にデビューし絶大な人気を誇る5人組 ガール グループ、ILLITが担当。そしてEDテーマは、同じく2024年にメジャーデビューしティーンから絶大な人気を誇る女性シンガーソングライター『ユイカ』が担当することが決定した。

同世代から人気を誇る両アーティストの主題歌がアニメ第2期ではどんな映像とともにオープニング・エンディング映像を飾るのか乞うご期待！

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期

OPアーティスト

ILLIT

＜アーティストコメント＞

私たちILLITが、日本で多くの方に愛されてるテレビアニメのオープニングテーマを務めることになり、とても光栄です！オープニング映像では、作品の世界観と楽曲がどんな化学反応を起こすのか、私たちも今から本当に楽しみです。アニメと共に、ILLITの音楽がより多くの方に届いたら嬉しいなと思います！

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期、そして私たちのオープニング楽曲を、楽しみにしていたくださいね！

＜プロフィール＞

2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、K-POPグループデビュー曲最短期間でSpotify6億ストリーミングを突破するなど、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。2024年末には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場、「第66回 日本レコード大賞」を始め新人賞7冠を達成。今年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、SEKAI NO OWARI Nakajinが楽曲提供したことも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。8月から神奈川・大阪の2都市で開催された初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』では一般指定席が全4公演で完売し大盛況。9月1日にJapan 1st Single ‘時よ止まれ’で待望の日本デビューを果たし、日本の主要音楽番組や大型イベントに多数出演し話題を集めた。11月24日には1st Single Album ‘NOT CUTE ANYMORE’でのカムバックが決定し、期待が高まっている。

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期

EDアーティスト

『ユイカ』

＜アーティストコメント＞

私が音楽を始める前から読んでいた作品に、今回ED曲を担当するアーティストとして携わることができてとてもうれしいです！

囚われてしまっても明るく楽しそうに日々を過ごす姫様を見て、”今は呆れ返る日ばかりだけど、

そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込めた歌を書こうと決めました。

アニメと合わせてぜひたくさん聴いてくださるとうれしいです！

＜プロフィール＞

奈良出身、20歳女性シンガーソングライター。

2021年にTikTokに投稿した「好きだから。」がティーンから絶大な共感を生み、

10代2万人が選んだ“恋したくなるラブソング“1位にも選ばれるほど人気が急上昇。

人気は日本にとどまらず、アジア各国のSpotifyバイラルチャートインを果たしヒット。

青春の光景をリアルタイムで伝えるアーティストとして熱い注目を集めている。

2024年にメジャーデビューを発表し、6月14日に1st Album『紺色に憧れて』をリリース。6月27日にKT Zepp Yokohamaにて行われた自身初のライブ、『ユイカ』1st LIVE「Agapanthus」は即完し、2025年1月には2nd LIVE「Sweet Alyssum」をKT Zepp Yokohama、Zepp Osaka Baysideにて開催。6月には初の企画ライブを豊洲PIT、9月には初の全国Zeppツアーを開催。2026年9月21日に自身最大規模となる東京国際フォーラムホールAでのワンマンライブの開催が決定している。

●作品情報TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期：2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送開始＆ABEMAにて先行配信第1期：各配信サービスにて好評配信中

＜イントロダクション＞

国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。

王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。

「姫様“拷問”の時間です」

監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。

ほわほわの焼きたてトースト！

湯気がたちのぼる深夜のラーメン！

愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！

美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、

“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？

誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！

【キャスト】

姫：白石晴香

エクス：小林親弘

トーチャー・トルチュール：伊藤 静

陽鬼：永瀬アンナ

陰鬼：井上ほの花

クロル：山根 綺

ジャイアント：茅野愛衣

マオマオちゃん：日高里菜

ルルン：中原麻衣

ギルガ：千本木彩花

バニラ・ペシュッツ：富田美憂

カナッジ：福島 潤

ジモチ：大塚芳忠

魔王：玄田哲章

サクラ・ハートロック：田村睦心

【スタッフ】

原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：金森陽子

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：河野敏弥

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋

料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・金井亜希子

美術監督・美術設定：陶山紗季

色彩設計：今野成美

編集：坂本久美子

撮影監督：長谷川麻美

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：PINE JAM

©春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団

関連リンク

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』公式サイト

https://himesama-goumon.com

ILLIT Japan Official Site

https://illit-official.jp/

『ユイカ』オフィシャルサイト

https://www.universal-music.co.jp/yuika/