TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期主題歌アーティスト解禁！OPアーティスト：ILLIT、EDアーティスト：『ユイカ』に決定！
集英社「少年ジャンプ＋」にて好評連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。
この度、2026年1月より放送予定のTVアニメ第2期より、オープニング・エンディングの主題歌アーティスト情報が解禁され、OPテーマは2024年にデビューし絶大な人気を誇る5人組 ガール グループ、ILLITが担当。そしてEDテーマは、同じく2024年にメジャーデビューしティーンから絶大な人気を誇る女性シンガーソングライター『ユイカ』が担当することが決定した。
同世代から人気を誇る両アーティストの主題歌がアニメ第2期ではどんな映像とともにオープニング・エンディング映像を飾るのか乞うご期待！
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期
OPアーティスト
ILLIT
＜アーティストコメント＞
私たちILLITが、日本で多くの方に愛されてるテレビアニメのオープニングテーマを務めることになり、とても光栄です！オープニング映像では、作品の世界観と楽曲がどんな化学反応を起こすのか、私たちも今から本当に楽しみです。アニメと共に、ILLITの音楽がより多くの方に届いたら嬉しいなと思います！
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期、そして私たちのオープニング楽曲を、楽しみにしていたくださいね！
＜プロフィール＞
2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。
ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、K-POPグループデビュー曲最短期間でSpotify6億ストリーミングを突破するなど、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。2024年末には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場、「第66回 日本レコード大賞」を始め新人賞7冠を達成。今年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、SEKAI NO OWARI Nakajinが楽曲提供したことも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。8月から神奈川・大阪の2都市で開催された初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』では一般指定席が全4公演で完売し大盛況。9月1日にJapan 1st Single ‘時よ止まれ’で待望の日本デビューを果たし、日本の主要音楽番組や大型イベントに多数出演し話題を集めた。11月24日には1st Single Album ‘NOT CUTE ANYMORE’でのカムバックが決定し、期待が高まっている。
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期
EDアーティスト
『ユイカ』
＜アーティストコメント＞
私が音楽を始める前から読んでいた作品に、今回ED曲を担当するアーティストとして携わることができてとてもうれしいです！
囚われてしまっても明るく楽しそうに日々を過ごす姫様を見て、”今は呆れ返る日ばかりだけど、
そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込めた歌を書こうと決めました。
アニメと合わせてぜひたくさん聴いてくださるとうれしいです！
＜プロフィール＞
奈良出身、20歳女性シンガーソングライター。
2021年にTikTokに投稿した「好きだから。」がティーンから絶大な共感を生み、
10代2万人が選んだ“恋したくなるラブソング“1位にも選ばれるほど人気が急上昇。
人気は日本にとどまらず、アジア各国のSpotifyバイラルチャートインを果たしヒット。
青春の光景をリアルタイムで伝えるアーティストとして熱い注目を集めている。
2024年にメジャーデビューを発表し、6月14日に1st Album『紺色に憧れて』をリリース。6月27日にKT Zepp Yokohamaにて行われた自身初のライブ、『ユイカ』1st LIVE「Agapanthus」は即完し、2025年1月には2nd LIVE「Sweet Alyssum」をKT Zepp Yokohama、Zepp Osaka Baysideにて開催。6月には初の企画ライブを豊洲PIT、9月には初の全国Zeppツアーを開催。2026年9月21日に自身最大規模となる東京国際フォーラムホールAでのワンマンライブの開催が決定している。
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』
第2期：2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送開始＆ABEMAにて先行配信
第1期：各配信サービスにて好評配信中
＜イントロダクション＞
国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。
王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。
「姫様“拷問”の時間です」
監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。
ほわほわの焼きたてトースト！
湯気がたちのぼる深夜のラーメン！
愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！
美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、
“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？
誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！
【キャスト】
姫：白石晴香
エクス：小林親弘
トーチャー・トルチュール：伊藤 静
陽鬼：永瀬アンナ
陰鬼：井上ほの花
クロル：山根 綺
ジャイアント：茅野愛衣
マオマオちゃん：日高里菜
ルルン：中原麻衣
ギルガ：千本木彩花
バニラ・ペシュッツ：富田美憂
カナッジ：福島 潤
ジモチ：大塚芳忠
魔王：玄田哲章
サクラ・ハートロック：田村睦心
【スタッフ】
原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：金森陽子
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：河野敏弥
サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋
料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・金井亜希子
美術監督・美術設定：陶山紗季
色彩設計：今野成美
編集：坂本久美子
撮影監督：長谷川麻美
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
音響効果：安藤由衣
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：PINE JAM
