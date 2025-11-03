この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が紹介！『便秘解消！薬を飲まなくても、本当に快便になった！手もみセラピー』毎日のセルフケアに役立つ方法

「便秘解消！薬を飲まなくても、本当に快便になった！手もみセラピー」と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、便秘に悩む人に向けた“手もみセラピー”の実践法を紹介。便通に関わる反射区を中心に、自宅でできるセルフケアの手順を実演している。



まず音琶氏は、手のひらの「S字結腸の反射区」を押す方法を説明している。「指を少し立てて、斜め下に向かって7秒間×3回押す」とリズムを取りながら行うのがポイントだという。さらに「直腸の反射区は、S字結腸の反射区から親指1本分ずらした位置」と具体的な場所を示し、「便が硬い場合は、手を温めてから押すとよい」と無理のない実践を促している。



「直腸（左）の反射区」の位置と押し方のポイントも紹介し、続いて、ストレスが原因で起こる便秘についても触れ、「ストレス性の便秘は、間脳の反射区を刺激しましょう」と説明。「自律神経のバランスを整えることで、腸の動きを助けることができる」と述べ、「親指の腹で軽く押し付けるように」「右手も同様に行いましょう」と丁寧に解説している。



さらに、ツボ押しとあわせて日常生活で取り入れたい工夫として、「朝起きてすぐに冷たい水を飲むと、腸の動きが活発になります」とアドバイス。セルフケア後の生活習慣まで含めて、自然に便通を促す方法を紹介している。



最後に音琶氏は、「無理をせず毎日少しずつ続けてみてください」と語りかけ、穏やかに動画を締めくくった。

本編は、薬に頼らず自然な方法で体調を整えたい人にとっても非常に参考になる内容である。