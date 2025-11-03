¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤¬²òÀâ¡¡½ÐÁ°´Û¤Î¡ÈÀÖ»ú²ò¾Ãºö¡É¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê³«»Ï¤Ç¡ÖÂç¸Í²°»²Àï¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¡×
¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö½ÐÁ°´Û¤¬¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¤Ç¤ÎÃÍ²¼¤²³«»Ï¡ªÀÖ»ú²ò¾Ã¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡¢½ÐÁ°´Û¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë¡ÈÅ¹Æ¬²Á³Ê¡É¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢11·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¹Á¶è¡¢¿·½É¶è¡¢½ÂÃ«¶è¸ÂÄê¤Ç·×Ìó760Å¹ÊÞ¤¬¡ÖÅ¹Æ¬²Á³Ê¡×¤Ç½ÐÁ°´Û¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÂ¾¸©¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ø¤Î³ÈÂç¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ø¥ë¥·ー»Ö¸þ¤ÊÎÁÍý¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÈÂç¸Í²°¡É¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¶Ã¤¡¢¡ÖÂç¸Í²°¤¬Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÁ÷ÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤Ï¤«¤«¤é¤º¡ÖUber Eats¤ÇÍê¤à¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡ÊLINE¡¦Yahoo¡¦PayPay¥æー¥¶ー¸þ¤±·î508±ß¡Ë¤Ê¤é½ÐÁ°´Û¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»É¤µ¤ë¥æー¥¶ー¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð½ÐÁ°´Û¤ÎÈÔ²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Î·è»»¤ÇÂçÉý¤ÊÀÖ»ú¤«¤é¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡Ö³ô²Á¤âÍî¤Á¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾ÃÏ°è¤ÏÃíÊ¸¤¬Áý¤¨¤Æ½çÄ´¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Åìµþ¿Ê½Ð¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾Úµò¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÂç¼ê¤È½ÐÁ°´Û¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎËÜ³ÊÅª¤Êº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ëÇÛÃ£°÷Êç½¸Áý¤äLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ø¤ÎÁÊµá¸ú²Ì¡¢ÇÛÃ£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊó½·¹½Â¤¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡¦¥·¥§¥¢2°Ì¤ÎÃÏ°Ì¤äÂç¼êÄó·È¤Î¶¯¤ß¤Ï¤Þ¤ÀÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÍ²¼¤²ÀïÎ¬¤ÇÈÔ²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁí³ç¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤â¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢º£¸å¤â¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
