高校2年生Jデビュー戦で初得点…J2通算320試合出場の山形MF南秀仁が現役引退「身体の状態を自分自身でよく考えて決断」
モンテディオ山形は3日、MF南秀仁が今季限りで現役引退することを発表した。
南は東京ヴェルディユース出身で高校2年生の2010年にJ2デビューを飾って初戦でいきなりゴールを記録。12年にトップチームへ昇格してからはFC町田ゼルビア(当時JFL)への期限付き移籍も挟みながら、16年まで東京Vでプレーした。17年に山形へ加入すると主軸を張ってきたが、今季は開幕前に右膝内側側副靭帯損傷を負い、ここまで公式戦の出場がなかった。
J2では通算320試合23得点を記録。南はクラブを通じて以下のようにコメントした。
「今シーズン限りでサッカー選手を引退することに決めました。17歳でデビューさせてもらってから約15年がたちました。振り返ってみると長かったようであっという間のプロ生活だったと感じています。自分のサッカー人生は本当に周りの方々に恵まれて、学生時代からここまで素晴らしい指導者の皆さんに指導してもらいました」
「一緒にプレーした選手は本当に最高の選手達ばかりでした。自分のプレースタイル的にも1人で何かできるタイプではないので、周りの選手に生かされてここまで長くサッカー選手を続けられたと思っています。本当にありがとうございました!」
「未熟だった自分をサッカー選手に育ててくれた東京ヴェルディのみなさん。ヴェルディで試合に出られなくて腐りかけていた自分にもう一度サッカーを楽しむ環境を与えてくれたFC町田ゼルビアのみなさん。そして人としても、サッカー選手としても大きく成長させてくれたモンテディオ山形のみなさん。本当にお世話になりました、ありがとうございました!」
「そしてここまで自分を応援してくれたファン、サポーターのみなさん本当にありがとうございました。試合に勝っても負けても、試合に出ていても出ていなくても、怪我をしていても、常に応援してくれて、自分のことのように喜んでくれたり、一緒に涙を流してくれたり、時には自分たちに喝を入れてくれたり自分がサッカー選手として頑張ってこられたのは応援してくれるみなさんがいたからです」
「試合に勝ってゴール裏で喜びを分かち合う瞬間が1番好きな時間でした。みなさんと過ごした時間、すべてのことが自分にとって大切な思い出です。サッカーを通して出会えた人や経験できたことすべてが自分の宝物です。自分の身体の状態を自分自身でよく考えて決断しました。残りの約1か月間サッカー選手としての時間を1日1日大切に過ごしていきたいと思います」
