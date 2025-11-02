お笑いタレントの有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める2日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。和田アキ子（75）とのエピソードを明かした。

この日、和田が40年間MCを務めたTBS「アッコにおまかせ！」の放送終了を発表。過去に同番組の準レギュラーを務めていた有吉は「アッコさんとの思い出と言えばやっぱり、メールアドレスを最初に聞かれた時、嘘教えた」とぶっちゃけた。

その後、カンニングの竹山から「お前なぁ、アッコさんが今、悔しいって泣いてる。私は有吉に何でこんなことされなきゃいけないんだと。酒飲んで今泣いてるよ」と電話があり、謝って正しいメールアドレスを教えろと怒られるも「後ほど送りまーすって言って、そのまま」と笑いながら激白。電話番号はさすがに教えたといい「そっからはショートメールでのやり取り」と明かした。

和田からは「節目節目で連絡をくださったり」。子供が産まれた際や、紅白の総合司会が決まった際など連絡があったことを明かし「ありがたいな」と感謝した。