「悔いは残ります。でも責められない」　大谷翔平の3ラン被弾をNHK解説「こういう状況で本塁打にできるビシェットがすごい」

ビシェットに3ランを被弾して両手を膝に付く大谷翔平

ドジャースの大谷翔平が現地時間11月1日、敵地でのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。勝てば世界一連覇が決まる大一番に、第4戦から中3日でマウンドに上がったが、3回途中でKOされた。

初回、ジョージ・スプリンガーに左前打を許したが、一死一塁でブラディミール・ゲレーロJr.を見逃し三振、二塁に向かった一塁走者もアウトになり三振ゲッツーとなった。

2回は四球と安打で無死一、二塁と走者を背負った。二死となり、アーニー・クレメントの右前打で満塁のピンチとなったが、アンドレス・ヒメネスを159キロのフォーシームで空振り三振に切って取り、雄叫びを上げた。

続く3回はスプリンガーにこの日2本目の安打を許すと、暴投と申告敬遠で一死一、三塁。ここでボー・ビシェットに初球のスライダーをとらえられ、中越えの3ランを浴びた。打球の行方を見守り、大谷は両手を膝に付いてガックリ。ここで2番手ジャスティン・ロブレスキと交代した。