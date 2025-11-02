この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「ママの抱っこで泣き止まないのは“勝ち組”の証！外面する赤ちゃんの不思議」

「なぜ！？旦那が抱っこするとすぐに泣き止むのに ママの抱っこだとぐずる・・・」というテーマで、12人産んだ助産師HISAKOさんがYouTube動画を配信。“ママの抱っこでなかなか赤ちゃんが泣き止まない”という悩みに、助産師ならではの視点で深く切り込んだ。



HISAKOさんは冒頭、「ママが抱っこすると泣き止まないけど、旦那とか、じいじばあばが抱っこするとスッと泣き止む。これ、あるあるなんですよ」と共感を寄せる。一方で、「なんで母親やのに私だけ泣き止ませられへんの？」と落ち込むママへ、「私も読んでてイラっとした」「旦那は“母親やろ？今のうちにポイント稼いどけよ”とか言うけど、ほんまにイラつく」と正直な思いを吐露した。



旦那が無責任に赤ちゃんを抱けるからこそ泣き止みやすい、とHISAKOさんは分析。「いざとなれば簡単にママに返せばいい、だから気楽に抱っこできる。その“力の抜けた抱っこ”に赤ちゃんも安心して泣き止みやすい」と説明。“結局、家事も育児も全部一人で回しているママこそ肩に力が入りやすい。でもそれは“責任感が強いからこそ”であり、「それがまず素晴らしい」とママたちを称賛した。



さらにHISAKOさんは、「赤ちゃんは一番信頼してる人の前でだけ“素”を出す」「イライラしてるママであっても、どんな状況であっても、やっぱり子供はママが一等賞」と断言する。気楽なおじいちゃんやパパ、家族以外の人には“外面”を見せて泣き止むが、「赤ちゃんがママの前でだけ泣くのは、絶対的な安心感と信頼関係の証。わがままを見せて、どんな自分でもママは受け止めてくれるとわかってる」と、母親としての“勝ち組”の立場を強調した。



動画の締めくくりには、「家でぐーたらしてる旦那がうざい！」と視聴者ママたちと声を合わせる場面も。「イライラが止まりません、家でぐーたらしてる旦那うざい、叫んだれもうほんまに」と、悩みを抱える全てのママにエールを送っている。