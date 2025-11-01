フランスからは毎年のように新星が出てくるが、今季序盤からマルセイユでインパクトを残しているのが18歳のFWロビニオ・ヴァスだ。



マルセイユではアミーヌ・グイリがセンターフォワードに入ってきたが、10月中旬からは肩の怪我で戦列を離れている。そのチャンスを活かしているのが185cmのサイズを誇るヴァスで、今季リーグ戦9試合に出場して4ゴール2アシストを記録。昨季もトップチームでの出番は僅かにあったものの、今季は本格ブレイクのシーズンとなるかもしれない。





La pépite marseillaise : Robinio Vazpic.twitter.com/bi3l1ZR2oA — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 29, 2025

10月29日に行われたアンジェ戦では2ゴールを記録したが、『Get Football News France』によればマルセイユの選手としてはリーグ・アンで1試合2ゴールを記録した最年少選手になるという。このままブレイクとなれば、ビッグクラブが放っておくはずはない。仏『La Provence』は今夏もヴァスに対して複数のレンタル移籍オファーがあったと伝えているが、マルセイユ側はそれを断ったようだ。指揮官ロベルト・デ・ゼルビもヴァスのポテンシャルを評価していて、即戦力としてカウントされていたのだろう。しかし今季このまま得点を重ねることになれば、来夏も複数クラブが獲得を狙ってくるだろう。ポテンシャル的には争奪戦になりそうで、またフランスからとんでもないFWが羽ばたこうとしている。