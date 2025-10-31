マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」でブルズアイ／ベンジャミン・“デックス”・ポインデクスター役を演じるウィルソン・ベセルが、シーズン3にも続投することを明かした。

版「デアデビル」シーズン3で初登場したブルズアイは、手にしたもの全てを凶器化する、常人離れした投擲能力を持つヴィラン。続編「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン1にて再登場を果たしている。

米のコンベンションでベセルは、「新シーズン（シーズン3）の制作はすでに決定していて、来年から撮影を始めます」と述べ、「ブルズアイは出ますし、キングピンや他のキャラクターたちも登場します」と予告。嬉しいニュースに、会場のファンからは歓声と拍手が沸き起こった。

ブルズアイは、2026年3月より配信予定のシーズン2にも登場することがわかっている。ベセルは以前、同シーズンではブルズアイの内面が描かれるとおり、今回も次のようにコメントした。

「デックスの興味深く歪んだ精神の、まったく新しい側面が掘り下げられます。ブルズアイ、デックスにとって、本当に楽しい展開が待っていますよ。シーズン2には、これまで見た中で1番クールなブルズアイの戦闘シーンあって、それがマジで最高なんです。」

シーズン2の撮影現場では、ベセル演じるブルズアイの姿がパパラッチされているものの、ストーリー上の役割は不明だ。今回の発言から、ブルズアイの物語はシーズン3まで展開される長期的なアークになりそうだ。

なおシーズン1は、デアデビルが市長キングピンに立ち向かうため仲間を集める展開で幕を閉じた。これを受けて、シーズン2ではクリステン・リッター演じるジェシカ・ジョーンズが復帰する。多くのキャラクターが絡むなか、物語はどのような方向へ向かうのか。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月よりで配信予定。シーズン3は2026年に撮影開始の見込み。

