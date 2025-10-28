タレント・しみけんが28日までに自身のブログを更新。伊丹空港で「腹が立った」出来事についてつづった。

しみけんは「久しぶりに腹が立ったのでブログ更新」と切り出すと、会食のために大阪に訪れたと報告。「土地勘がないので 伊丹空港のインフォメーションで伊丹駅までの徒歩での道を聞いた。Googleナビでは徒歩18分ほどだった。目的地は大阪駅だったので伊丹駅まで歩き電車で240円で行こうと思っていた」という。

「し『伊丹駅までどうやったらいいのですか？』イ『遠いですよ』し『Googleナビでは18分と出てますので歩きます』イ『南口から出て歩いて、走井の交差点を〜』」とやり取りを明かすと「実際歩いたらGoogleナビと全く違うルートで、歩くと45分と出ていた」と思っていた時間とかなり異なっていた。

「これだと会食に間に合わない。おそらくGoogleナビのスタート地点が伊丹空港の変なところからだったので18分と出たのだろう。それはいい。けどもインフォメーションの人も『18分では行けないことはわかっていたはず』なのにそこを指摘してこないことに腹が立った。僕だったら案内の際に『おそらく18分では難しいと思います。伊丹駅に行くのでしたら○○というルートがあります』と提案していただろう」と納得がいかない様子。

「会食に間に合わない＆土地勘がないことから仕方なく流しのタクシーを拾った。気持ちは電車賃240円で目的地に着くはずがタクシー代で7000円ほどかかった。ムカついた。お金がかかったことにでは無い。(いや、ちょっとある)仕事の出来無さと時間を消費させられたことと 負の感情を持たされたこと、へだ。あの人は一生うだつの上がらない人生で、お金が無いことを世の中のせいにしていればいいと思った」とした。