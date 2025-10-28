¡Ö¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î°áÁõ¤ÇºÆ¸½¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¡ÖChibi¤Ì¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤·¤Ê¤³ ¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥óVer.¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¤Ï¡¢¾ÑÈþÆ²¡¢CANDY•A•GO•GO¤È´ë²è¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ÖChibi¤Ì¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤·¤Ê¤³ ¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥óVer.¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤ª²Û»Ò¡Ö¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î°áÁõ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¤è¤êCANDY A¡ùGO¡ùGO!¸¶½ÉËÜÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢11·î13Æü(ÌÚ)¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¡ÖChibi¤Ì¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤·¤Ê¤³ ¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥óVer.¡×
¡ÖChibi¤Ì¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¤Î¿Íµ¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡ÖChibi¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ºÂ¤ê¹â¤µÌó11cm¤Î³ó¤Ë¤â¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ª¤¹¤ï¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤¬ÆÃÄ§¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾ÑÈþÆ²¡¢CANDY•A•GO•GO¤È¤Î´ë²è¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤´ËÜ¿Í¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤·¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Chibi¤Ì¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤·¤Ê¤³ ¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥óVer.
²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ10¡ó¹þ)
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¡Á CANDY A¡ùGO¡ùGO!¸¶½ÉËÜÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¡Á °ìÈÌÈ¯Çä
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤EC¥µ¥¤¥È¡Öshop¤Ì¤¤¡×
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH11cm¡ßW10cm¡ßD5.5cm
¾¦ÉÊÁÇºà¡§ËÜÂÎ¡Ä¥Ý¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ê¥¤¥í¥ó¡¡¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡ÄÅ´
¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤´ËÜ¿Í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯Æ°²è¤ò»²¹Í¤ËÈýÌÓ¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÜ¿¬¤Î¤Ï¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¤Ï¿§Ì£¤òÊÑ¤¨¤Æ¶¯Ä´¡£
Æ·¤Î²¼ÉôÊ¬¤ò¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÌÜ¸µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
°áÁõ¤Ï¡¢CANDY A¡ùGO¡ùGO¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Â¨´°Çä¤·Æþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î°áÁõ¤òºÆ¸½¡ª
¥Æ¥£¥¢¥é¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ï¥µ¥Æ¥ó¤ò»È¤¤¡¢¥¥é¥¥é´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¥Ï¡¼¥È´Ì¤ò¥µ¥Æ¥óÃÏ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ã¡¼¥à¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ä¡¢¡Ö¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿°áÁõ¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¤ª¤¹¤ï¤ê¥Ý¡¼¥º¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖChibi¤Ì¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤·¤Ê¤³ ¤·¤Ê¤³¥Ü¥ó¥Ü¥óVer.¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
