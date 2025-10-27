パーカやニットなど、かさばってクローゼットをパンパンにしがちな秋冬ものの服。そんな悩みを解決する、服のたたみ方と収納術を紹介します。教えてくれるのは、クリンネスト1級・整理収納アドバイザー1級のせのお愛さんです。少しの見直しで一気に片付けやすくなるテクニックは必見です！

引き出し収納の基本は「立てて並べる」

服を引き出しに収納するときは「立てて並べる」のが基本。立てて並べることで、どの服がどこにあるか一目瞭然！ 取り出すときにほかの服が崩れにくいのもポイントです。

【写真】フードつきパーカをたたむときのコツ

たたみ方をそろえるだけで収納量がアップしますし、見た目もすっきり整いますよ。

パーカはフードを三角にしてコンパクトに

フードがかさばるパーカは、フード部分を三角に折ってたたむだけでコンパクトに収納できます。

（1） 背中側を上にし、フードの両端を引っ張って三角に折りたたむ。

（2） 三角の両端を内側に折りたたむ。

（3） 袖→裾の順にたたんで三つ折り（大きければ四つ折り）にする。袖をたたむときは、なるべくフードに重ならないようにすると厚みが減ります。

このたたみ方は形も崩れにくく、出し入れもラクちんです。

厚手のトレーナーは「袖を重ねない」のがポイント

厚みが出やすいトレーナーは、なるべく袖が重ならないようにたたむのがポイントです。

（1） トレーナーを平らに置き、左側を中心まで折る（余った袖は左側に）。

（2） 右側も同じように折る。

（3） 袖を残して三つ折りにする。

（4） 左右の袖をずらして折り込む。

やってみると意外と簡単！ 最後に袖をたたむことで、スッキリ平らになりますよ。ほかの服と「幅・高さ」をそろえると、引き出し内に並べたときもキレイに収まります。たたみ方ひとつで見た目も整いますね。

毎回洗わないニットは「かける収納」に

ニットも立てて収納するのが基本ですが、着用後すぐに洗わないときなどは、ハンガーにかけておけたら便利ですよね。そんなときに役立つのが、「伸びないハンガーのかけ方」です。

（1） 縦半分に折りたたみ、脇部分からハンガーのフックが出るように置く。

（2） 身ごろ、袖の順にハンガーに向けて折りたたむ。

この方法ならたたんで収納するより通気性がよいので、一時置きにぴったり。肩が伸びないので型崩れも防げますよ。

厚手の秋冬ものも、たたみ方・かけ方を少し工夫するだけでコンパクトに収納できます。自分の暮らしに合った方法で、秋冬のクローゼットを気持ちよく整えてみてくださいね。