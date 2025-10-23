モデル・間瀬遙花、一般男性との結婚を発表 お相手は「戦友のような存在です」
モデルの間瀬遙花（28）が23日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。
【写真】「戦友のような存在です」白無垢姿の写真を添えて結婚報告した間瀬遙花
間瀬は「皆さまへ このたび、結婚しましたことをご報告させていただきます
」と伝え「お相手は一般の方です。コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です」と紹介。
続けて「これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけ「前撮りを世界遺産の上賀茂神社でお願いしました！当日は晴れて、雨露が光る境内がとっても綺麗でした」と写真を添えた。
間瀬は、1997年9月29日産まれ、愛知県名古屋市出身。2022年・2023年・2024年 東レキャンペーンガールを務める。世界遺産検定1級・漢検準1級・TOEIC845点。モデルのほか、フジテレビ「World Baseball たまッチ！」9代目アシスタント、日本テレビ「ZIP!」「まいあさ生中継NOW！ニッポン」中継レポーターなどを担当した。
