モナコvsトッテナム スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](スタッド ルイII)
※28:00開始
<出場メンバー>
[モナコ]
先発
GK 16 フィリップ・ケーン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 22 モハメド・サリス
MF 4 ジョルダン・テゼ
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 20 カッソム・ワタラ
MF 27 クレパン・ディアタ
MF 28 M. Coulibaly
MF 31 アンス・ファティ
FW 9 フォラリン・バログン
控え
GK 40 J. Stawiecki
GK 50 ヤン・リエナール
DF 13 クリスチャン・マウィッサ
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 17 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
MF 18 南野拓実
MF 23 アラジ・バンバ
MF 43 P. Cabral
FW 14 ミカ・ビエレス
FW 19 ジョージ・イレニケナ
FW 21 リュカ・ミシャル
監督
ポコニョーリセバスティアン
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 14 アーチー・グレイ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 67 J. Byfield
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 L. Williams-Barnett
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
