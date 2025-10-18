ドジャースがワールドシリーズ進出決定

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点、10奪三振と異次元の大活躍。ポストシーズンでは打撃の不調が目立ったが、衝撃の大暴れでこのシリーズMVPに選ばれた。

初回のマウンドで先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打。4回にはこの日2本目となる飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込んだ。まだ終わらない。7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。

ポストシーズンではこの試合前まで、38打数6安打の打率.158。不振が目立ったが、異次元の二刀流劇場を披露してこのシリーズMVPに選ばれた。

ネット上では「大谷のMVPは納得過ぎる」「文句なしのmvp」「個人的にはスネルかな」「やはり最後に全部持ってった」「大谷のホームランがなければMVPは山本かも」「やっぱり楽しませたという意味でやっぱりスターやしMVP貰えるんやろな」「まさかほぼ1試合でNLCSでMVPとるとはおもっていなかった」「MVPまさかのオータニさん」などと日本ファンが様々な反応を示していた。

大谷は場内インタビューで「声援が力になりましたし、みんなを代表してこれをもらっている。あと4つ全力で勝ちに行きたいと思います」と世界一へ向けて意気込み、「みなさん今日は美味しいお酒を飲んでください」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）