『キミとアイドルプリキュア♪』第37話 カイトの元へ駆け出すうた！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第37話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第37は10月19日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第37話「新たなチカラ！アイドルハートリボン！」＞
うた（声：松岡美里）たちがカフェでライブの成功をよろこんでいると、田中から「プリティストアの手伝いにきてほしい」と連絡が入る。うたたちが向かおうとすると、近くをカイトが通りかかった。みんなに背中を押されたうたは、カイトを追いかける。
遅れてプリティストアにやってきたうただったが、何か考え込んでいる様子に気づいたなな（声：高橋ミナミ）が閉店後に「カイトさんと話せた？」と聞くと、さみしそうな顔をしていたから、声をかけられなかったという。レジェンドアイドルだけに悩みを話せないのかもしれない、とみんなが言うのを聞いたうたは、再びカイトの元へ駆け出していく。
（C）ABC-A・東映アニメーション
（C）ABC-A・東映アニメーション