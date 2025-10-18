通学も部活も、快適に。B4対応の頼れるリュック【アディダス】のリュックサックがAmazonに登場中‼
荷物が多くても、ずれにくい。チェストベルトで安定感アップ【アディダス】のリュックサックがAmazonに登場!
アディダスのリュックサックは、通学・部活からデイリーユースまで、幅広く活躍するシンプルなリュックサック。
B4サイズ対応で、教科書や書類の持ち運びにも便利。荷物が多い日でも安定して背負えるチェストベルト付きで、胸元で高さ調整が可能。背面とショルダーには蒸れにくいエアメッシュ素材を採用し、快適な背負い心地を実現する。
ペットボトルや折りたたみ傘が収納できるボトルホルダー付き。
夜間の視認性を高める再帰反射素材も使用し、安全面にも配慮。シンプルなデザインで、毎日のスタイルに自然に馴染む一品だ。
