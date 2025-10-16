【知っておきたい】医師が警告する「足からの危険なSOSサイン」3選。爪の色や朝の痛みは要注意
総合診療専門医の舛森悠医師がYouTubeで「足裏からのSOS！見逃しがちな危険信号3選」と題した動画を公開。「第2の心臓」とも呼ばれる足に現れる、見過ごしてはならない危険な症状について解説した。
舛森医師はまず、足の爪の色の変化に注意を促す。健康な爪は透明感のあるピンク色だが、黄色や黒っぽく変色している場合、栄養不足や病気のサインである可能性があるという。特に「黒い斑点が出てきている時」は、皮膚がんの一種である悪性黒色腫の可能性が上がると警告する。
次に挙げたのは「朝起きて1歩目が辛い」という症状だ。これは足底筋膜炎の可能性を示唆しており、足の裏にある足底筋膜が炎症を起こすことで、特に朝一番の動き出しに鋭い痛みが生じる。舛森医師は、放置すると慢性化し歩行困難になるケースもあると注意を喚起した。
最後に「足のむくみが中々引かない」状態を危険なサインとして挙げる。一過性のむくみとは異なり、持続する場合は腎臓や心臓の問題、あるいは栄養が十分に吸収できていない可能性も考えられるという。さらに、片足だけがむくむ場合は「足に血栓ができている可能性もある」と指摘し、左右の足を比較してチェックすることの重要性を説いた。
舛森医師は、これらの症状が体からの重要なSOSサインであると強調。日常的に自身の足の状態を確認し、異変に気づいた際は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけ、動画を締めくくった。
