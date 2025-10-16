Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペンと恋人ケリー・ピケさんの超セレブな新邸宅計画が話題を呼んでいる。

今季は前半こそ苦戦を強いられたフェルスタッペンだが、夏休み明けからマシンの改良も進んだことから調子が急上昇。イタリア・グランプリ（ＧＰ）、アゼルバイジャンＧＰと連勝し、前戦のシンガポールＧＰでも２位に食い込んだ。

そんな４連覇王者を支えるのが、恋人のピケさんだ。５月には待望の第１子が誕生。公私ともにフェルスタッペンは絶好調だが、家族が増えたことに合わせて新たな邸宅を建設する計画が進んでいるようだ。

英メディア「ＧＢニュース」などは「Ｆ１世界チャンピオンのフェルスタッペンとパートナーのケリー・ピケは、ポルトガル沿岸の高級開発地ピニェイリーニョ・コンポルタに土地を購入し、そこに個人住宅を建てる予定だ」と報じている。

「フェルスタッペンのプライベートジェットが最近近くの空港で目撃され、オランダ人ドライバーが高級リゾート『ウルトラリュクス・ピニェイリーニョ・コンポルタ』でゴルフをしたり、ビーチサイドでくつろいだりしている姿が目撃された。この地域は、手つかずの景観と高級住宅、大会が開催されるゴルフコース、フルサービスのリゾート、ウェルネス施設などの高級なサービスで知られている」と超高級住宅地の様子を伝えた。

「アウトドア愛好家は、サーフィン、テニス、乗馬などのアクティビティも楽しめる」と同メディアは指摘した上で、このエリアには多くのスーパーセレブたちが邸宅を構えていると伝えた。

「住人やゲストとして増え続ける有名人のリストには、クリスチャン・ルブタン、（英王室の）ユージェニー王女、クラウディア・シファー、マドンナ、ハリソン・フォードなどが含まれている」と明かす。

世界有数のセレブエリアで英気を養い、サーキット上ではさらなる速さを見せてくれるのか期待だ。