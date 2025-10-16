Ａぇ！ｇｒｏｕｐの大阪・ＭＢＳラジオ番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（通称Ａぇヤンタン、水曜午後１０時）が１５日放送された。同番組はＺ世代女性に支持され、放送エリアが拡大して少しずつ全国区の番組になろうとしていたが、草間リチャード敬太（２９）の公然わいせつ事件により雲行きが怪しくなってきた。

「ヤンタン」自体は１９６７年に放送開始で、水曜のパーソナリティーをＡぇ！ｇｒｏｕｐが務めている。

「Ａぇヤンタン」ではグループのメンバー５人のうち２人が週替わりで出演。前週８日放送では草間の事件を受け、末澤誠也（３１）と佐野晶哉（２３）が謝罪し、１５日放送で通常に戻った。

同番組は２０２１年１０月、グループ初のラジオレギュラー番組として関西圏で放送開始された。全員が関西出身メンバーよろしく、軽妙なトークがグループのファンのほかＺ世代女性に支持されてきた。

ラジコで聞かれた２４年のラジオ番組ランキングでは、同番組が１０代女性部門、２０代女性部門でそれぞれ３位に食い込んだ。ちなみに１０代女性部門、２０代女性部門の１位はニッポン放送「ＳｉｘＴＯＮＥＳのオールナイトニッポンサタデースペシャル（ＡＮＮ）」だった。ラジオ局関係者の話。

「『ＳｉｘＴＯＮＥＳのＡＮＮ』は全国放送であるのに対し、『Ａぇヤンタン』は関西圏放送で聴取者数の母数は少ないけど、健闘していると言えます。業界ではＡぇ！ｇｒｏｕｐの訴求力が話題になりました」

同番組は今年秋からは宮城・ＴＢＣ東北放送、石川・ＭＲＯ北陸放送でも放送開始された。今後も放送エリアの拡大が見込まれたが…。

「『Ａぇヤンタン』を巡っては全国各地のＺ世代女性から放送を望む声が当該ラジオ局に寄せられているそうです。この声を受けてＴＢＣ、ＭＲＯは放送開始を決断。当のＡぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーも放送エリアの拡大を非常に喜んでいました。ただ、リチャさんの事件を受け、今後各ラジオ局は放送開始を検討する場合、番組スポンサーの意向確認など対応を迫られることになるでしょう」（前出関係者）

放送エリアは拡大するか。