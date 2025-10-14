麻布台ヒルズの“廊下”が音楽の舞台に。都市の日常に溶け込む新たなカルチャーイベント「廊下音楽」始動
東京の中心に位置する麻布台ヒルズに、またひとつ新しいカルチャーが誕生します。10月31日（金）、ガーデンプラザAの地下1階で初開催される「廊下音楽」は、日常の延長線上に文化を差し込む試みです。今後は月末金曜日に定期的に開催される予定で、通りすがりの人々が音楽と出会う“偶発的な瞬間”をつくり出します。
左）メインロゴ、中央）蓮沼執太、右）猪野秀史 (INO hidefumi)/Courtesy of Azabudai Hills
このイベントの舞台は、店舗を結ぶ通路――つまり“廊下”。麻布台ヒルズがこの空間を「人と人、場所と場所が交差し、コミュニケーションが生まれる結節点」と再定義し、そこに音楽と食、そしてアートの要素を重ね合わせることで、都市生活に新たな情緒を吹き込もうとしています。
新種のImmigrationsB/Courtesy of Azabudai Hills
初回のテーマは「都市と音の親密な距離」。出演アーティストには、音楽とアートの領域を自在に行き来する蓮沼執太、ジャズピアニストのINO hidefumi、詩的な音像を紡ぐバンドImmigrationsB、そして演奏や朗読を通して空間を染めるHIRAKU YAMAMOTO、カニエ・ナハ、AYANE SHINOといった多彩な面々が名を連ねます。
それぞれが奏でる音は、単なるライブパフォーマンスではなく、通りすがりの人々の一瞬を包み込む“環境の一部”として存在します。
AYANE SHINO/Courtesy of Azabudai Hills
会場の設計を手掛けたのは建築家の津川恵理氏。彼女はこの空間を「都市の循環を体験する装置」として捉え、移動と滞在のあいだに漂う時間を意識的にデザインしました。
B1Fの「アート＆ギャラリーゾーン」に位置するこの“廊下”は、もともと人々の通り道でありながら、アートギャラリー「舞台裏」や「MANGA ART HERITAGE」などの文化拠点を結ぶ重要な動線。その一角に音楽を介在させることで、アートと人と都市の関係性が新たに紡ぎ直されます。
建築家・津川 恵理氏が会場全体の空間構成を手掛けている/Courtesy of Azabudai Hills
また、「廊下音楽」は食の体験も重視しています。同フロアのレストラン「舞台裏」では、いわて短角牛100％バーガーなどの限定メニューが登場し、聴覚と味覚の両面から“都市の豊かさ”を味わう構成に。カフェスペースでは軽食やドリンクも提供され、音と食が交錯する夜をゆるやかに演出します。
ギャラリー＆レストラン 舞台裏「いわて短角牛100% ダブルチーズバーガー」 1,800円(税込) ※20食限定
Courtesy of Azabudai Hills
イベントは、音楽を聴くために集うものではなく、“生活の途中で出会うもの”。麻布台ヒルズが掲げる「Green & Wellness」の理念を背景に、通路のような“日常の余白”を文化の交差点に変える挑戦です。
この小さな“廊下”から、都市文化の新しい波が広がっていきます。
スケジュール/Courtesy of Azabudai Hills
■「廊下音楽」開催概要
開催日時：2025年10月31日（金）18：30〜21：35
※次回は2026年1月30日（金）開催予定
開催場所：麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 地下1階 駅前広場、アート＆ギャラリー
入場料：無料
企画協力：遠山正道
セレクター：谷川義行
空間デザイン：津川恵理
公式サイト：https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2025/10/0254.html
左）メインロゴ、中央）蓮沼執太、右）猪野秀史 (INO hidefumi)/Courtesy of Azabudai Hills
このイベントの舞台は、店舗を結ぶ通路――つまり“廊下”。麻布台ヒルズがこの空間を「人と人、場所と場所が交差し、コミュニケーションが生まれる結節点」と再定義し、そこに音楽と食、そしてアートの要素を重ね合わせることで、都市生活に新たな情緒を吹き込もうとしています。
初回のテーマは「都市と音の親密な距離」。出演アーティストには、音楽とアートの領域を自在に行き来する蓮沼執太、ジャズピアニストのINO hidefumi、詩的な音像を紡ぐバンドImmigrationsB、そして演奏や朗読を通して空間を染めるHIRAKU YAMAMOTO、カニエ・ナハ、AYANE SHINOといった多彩な面々が名を連ねます。
それぞれが奏でる音は、単なるライブパフォーマンスではなく、通りすがりの人々の一瞬を包み込む“環境の一部”として存在します。
AYANE SHINO/Courtesy of Azabudai Hills
会場の設計を手掛けたのは建築家の津川恵理氏。彼女はこの空間を「都市の循環を体験する装置」として捉え、移動と滞在のあいだに漂う時間を意識的にデザインしました。
B1Fの「アート＆ギャラリーゾーン」に位置するこの“廊下”は、もともと人々の通り道でありながら、アートギャラリー「舞台裏」や「MANGA ART HERITAGE」などの文化拠点を結ぶ重要な動線。その一角に音楽を介在させることで、アートと人と都市の関係性が新たに紡ぎ直されます。
建築家・津川 恵理氏が会場全体の空間構成を手掛けている/Courtesy of Azabudai Hills
また、「廊下音楽」は食の体験も重視しています。同フロアのレストラン「舞台裏」では、いわて短角牛100％バーガーなどの限定メニューが登場し、聴覚と味覚の両面から“都市の豊かさ”を味わう構成に。カフェスペースでは軽食やドリンクも提供され、音と食が交錯する夜をゆるやかに演出します。
ギャラリー＆レストラン 舞台裏「いわて短角牛100% ダブルチーズバーガー」 1,800円(税込) ※20食限定
Courtesy of Azabudai Hills
イベントは、音楽を聴くために集うものではなく、“生活の途中で出会うもの”。麻布台ヒルズが掲げる「Green & Wellness」の理念を背景に、通路のような“日常の余白”を文化の交差点に変える挑戦です。
この小さな“廊下”から、都市文化の新しい波が広がっていきます。
スケジュール/Courtesy of Azabudai Hills
■「廊下音楽」開催概要
開催日時：2025年10月31日（金）18：30〜21：35
※次回は2026年1月30日（金）開催予定
開催場所：麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 地下1階 駅前広場、アート＆ギャラリー
入場料：無料
企画協力：遠山正道
セレクター：谷川義行
空間デザイン：津川恵理
公式サイト：https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2025/10/0254.html