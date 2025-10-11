トヨタ新「“4WD”コンパクトハッチバック」発表に大反響！ 性能の進化に「本気度が伝わる」の声も！ 全長4.4mボディ×「300馬力超えエンジン」搭載の「GRカローラ」最上級モデルに熱視線！

“走行性能＆車内環境”向上に反響集まる！

TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は2025年9月18日、「GRカローラ」の改良モデルを正式に発表しました。

受注は同日から開始され、発売は同年11月3日を予定しています。

登場から2年が経過したGRカローラは、既存のファンだけでなく新規ユーザーからも注目を集めており、今回の改良についてもネット上では多くの反響が集まっています。

画期的なトランスミッション搭載の最上級モデルに反響集まる！

GRカローラは、5ドアハッチバック「カローラスポーツ」をベースに開発された高性能モデルです。

モータースポーツの現場で得られたノウハウを惜しみなく投入し、専用デザインやパワートレインを組み合わせることで誕生しました。

その心臓部には、ハイパフォーマンスハッチバック「GRヤリス」と同様の直列3気筒1.6リッターターボエンジンと四輪制御システム「GR-FOUR」が組み合わされ、日常からサーキットまで対応できる圧倒的な走行性能を実現しています。

今回の改良ポイントは、大きく分けて冷却性能とボディ剛性の強化です。

まず冷却面では、高回転域で作動するセカンダリーダクトを備えたクールエアシステムを新たに採用し、エンジンルーム内の熱を効果的に処理。

高温下でも安定して出力を維持できるよう工夫されています。

また、フロントグリルの開口部を拡大し、ラジエーターやATFクーラーへの空気流入を改善。

オプションでサブラジエーターを追加すれば、より過酷な条件下でも安心して走行可能です。

ボディ剛性については、従来以上にスポット溶接の数を増やし、さらに構造用接着剤の使用量を拡大。

加えてルーフにはCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を用い、車体の軽量化と高剛性化を両立させました。

床下やホイールハウス間に設けられた補強ブレースも相まって、強烈な横Gがかかるシーンでも安定したコーナリング性能を発揮します。

車内の快適性にも配慮され、オーディオにはJBLプレミアムサウンドシステムを採用。

スピーカー数は従来の8から9へと増強され、サブウーハーの追加によって重厚な音響空間が楽しめる仕様になっています。

スポーティさと日常使いの両立を意識したアップデートといえるでしょう。

これらの進化を果たしたGRカローラに設定されているグレードのなかで、最も高価な最上級モデルが「RZ GR-DAT（8AT）」です。

ボディサイズは全長4410mm×全幅1850mm×全高1480mm、ホイールベース2640mmとベース車と変わりませんが、その最大の特徴は専用開発された8速AT「GR-DAT（GAZOO Racing Direct Automatic Transmission）」の搭載にあります。

このトランスミッションは6速までをMT仕様と同一のギア比とし、加えて7速・8速を設けることで、街乗りから高速走行まで幅広く対応可能にしています。

シーケンシャルモードでは新開発の小型リニアソレノイドによって素早い変速を実現し、世界トップクラスのシフトレスポンスを誇ります。

結果として、モータースポーツに不慣れなドライバーでも安心してスポーティな走りを体感でき、またプロドライバーにとっても操作に集中しやすい環境を提供します。

エンジンは304psを発揮する1.6リッター直列3気筒ターボ「G16E-GTS型」。

最大トルクは400Nmに達し、軽量ボディと相まって俊敏な加速を可能にしています。

WLTCモード燃費は10.4km／Lで、高性能モデルとしては十分な数値です。「GRカローラ RZ GR-DAT（8AT）」の車両価格（消費税込み）は598万円と発表されており、供給体制の改善によって入手しやすさも向上しました。

このニュースに対してネット上ではさまざまな反応が寄せられています。

「冷却性能が強化されたのはサーキット走行ユーザーにはありがたい」「CFRPルーフ採用は本格的、軽量化への本気度が伝わる」「JBLのスピーカー強化で普段乗りも快適そう」「価格は高いけど内容を考えれば納得できる」「供給が安定するなら前より手に入れやすくなるのは朗報」「やはりGRカローラは唯一無二の存在感がある」といった声が目立ち、期待と注目の高さを裏付けています。