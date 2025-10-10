公式初の「全世界“ガンダム”総選挙2025」が開幕　200機以上のガンダムが頂点を争う

「あなたの一票で、世界一のガンダムが決まる」

そんなファン待望の公式企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」が、10月9日よりスタートしました。ファーストから最新作まで、200機以上のガンダムが栄光の座を競います。

本総選挙は、「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して実施される、シリーズ初の全世界・10言語対応の投票イベント。

各国のファンがそれぞれの言語で投票できる仕組みとなっており、集計結果は“全世界ランキング”と“言語別ランキング”の2つで発表予定。見事第1位に輝いたガンダムには、新規描き下ろしイラストの制作が予定されており、ファンの期待が高まっています。

今回の総選挙には、アニメ作品に登場する宇宙世紀シリーズおよびオルタナティブシリーズの機体のうち、各作品を代表する「ガンダムタイプ」や「ガンダムの名を冠する機体」総勢200機以上が候補として登場。

初代「機動戦士ガンダム」から、最新作となる「GQuuuuuuX（ジークアクス）」や「閃光のハサウェイ」まで、時代とともに進化してきた数多のガンダムたちが、シリーズの垣根を越えて激突します。長年のファンならば“推しガンダム”を決めるのに苦労してしまいそう。

■ 投票ルールとスケジュール

投票は特設サイトから行うことができ、10月9日から12月25日までの期間中、1人1日1回、好きなガンダムに投票可能（毎朝10時にリセット）。一機に集中するか、それとも票を分散させるかは、もちろん投票者次第。

結果発表は2026年春を予定しており、各国・各言語のランキングと、全世界の頂点に立つガンダムが明らかになります。

シリーズ45年以上の歴史を持つガンダムにとって、まさに公式が本気を出した投票イベント。あなたの一票が、世界の頂点を決めるかもしれません。ガンダムファンの夢が詰まった総選挙に参加してみてはいかがでしょうか。

