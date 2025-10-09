21歳のビクター・ウェンバンヤマが226センチに…イディーを抜いて現役NBA最長身選手に

10月9日（現地時間8日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、2025－26シーズンに向けてロスターの登録情報を更新した。そこでビクター・ウェンバンヤマの身長が7フィート5インチ（約226センチ）に伸びていた。

NBAキャリア1年目の2023－24シーズン。ウェンバンヤマの公式身長（シューズを履いていない状態）は、7フィート3.5インチ（222.25センチ）とスパーズが発表していたことから、21歳のビッグマンは約4センチも伸びたことになる。

226センチになったことで、ウェンバンヤマはメンフィス・グリズリーズのザック・イディー（224センチ）を抜き、現役NBA最長身選手に。この高さでボールを難なく操り、プルアップやステップバックから3ポイントシュートも決めることができ、ドライブで相手を突破してしまうだけに脅威でしかないだろう。

また、今シーズンに登録されたウェンバンヤマの体重は235ポンド（約107キロ）だったことから、ルーキー時から約26ポンド（約12キロ）の増量に成功。今オフには“ドリームシェイク”で知られるNBA歴代有数のビッグマン、アキーム・オラジュワン（元ヒューストン・ロケッツほか）ともワークアウトしており、さらなる進化が期待されている。

なお、スパーズは9日に行われたマイアミ・ヒートとのプレシーズンゲームを112－107で勝利。ウェンバンヤマは21分39秒のプレータイムで10得点4リバウンド5アシスト2ブロックをマーク。

23日に敵地アメリカン・エアラインズ・センターで開催されるダラス・マーベリックスとのレギュラーシーズン開幕戦に向けて、順調な仕上がりを見せていると言えるだろう。

【動画】ウェンバンヤマが出場したプレシーズン初戦のハイライト





