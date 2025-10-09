えっ価格あってる！？【ニトリのN+】5000円以下に見えない「スエード調アイテム」

コーデに秋のムードを連れてきてくれるだけでなく、上質な雰囲気もまとえるスエード調のアイテムが今年は特に豊作！【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】でも、高見えに期待できるスエード調アイテムが種類豊富にラインナップされているようです。5,000円以下という手頃な価格がうれしいN+のスエード調ブルゾンやスカートで、しゃれ感たっぷりな秋コーデを楽しんでみては？

上品さを醸し出すノーカラーデザインのブルゾン

【N+】「ストレッチスウェード調ブルゾン」\4,990（税込）

手間なく羽織やすいカジュアルなジップアップデザインでありながら、スエード調素材 × ノーカラーのおかげでキレイめな印象も感じさせるブルゾン。ファスナーポケットの金具が際立つシンプルなデザインが上品さをプラスし、高見えも狙える一着です。すっきりとした首元にはトレンドのスカーフを合わせてみるのも素敵！

シックなロングジレは一点投入でマンネリ気分を払拭

【N+】「ストレッチスウェード調ロングジレ」\4,990（税込）

重ねるだけで、秋コーデのマンネリ気分を払拭してくれそうな端正なスエード調素材のジレ。ボタンや襟を省いたシンプルな襟まわりとロング丈がコーデの縦ラインを強調し、全体のシルエットをスマートに見せてくれそうです。裾の両側にスリットが入っていることでスカートとも合わせやすく、甘口なテイストも大人っぽく落ち着かせてくれるはず。

更新感を楽しめるセミワイドシルエットのパンツ

【N+】「ストレッチスウェード調セミワイドパンツ」\2,990（税込）

穿き慣れたパンツから置き換えるだけで、コーデに新鮮さを感じられそうなスエード調素材のセミワイドパンツ。ウエストからの段差を抑えてすっきりとさせた腰まわりから、スラリと伸びる程よいセミワイドシルエットが特徴的な一本です。ダボついて見えにくいシルエットと重厚感のあるスエード調素材が、サッと穿いてコーデをきちんと見えさせるポイントに。

素材で個性を主張するクラシカルなスカート

【N+】「ストレッチスウェード調スカート」\2,990（税込）

横への広がりを抑えた美しいストレートシルエットが、クラシカルな雰囲気を醸し出すミドル丈のスカート。上質感のあるスエード調素材がさりげなく個性を主張し、秋コーデを単調に見せません。長すぎず短すぎない丈感はオフィスコーデにも着回しやすそう。素材にストレッチ性があるため、窮屈感なく着られそうなのもGOOD。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ