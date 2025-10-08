¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿ÌÚ¸ÍÈþÊâ¤¬8Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤â¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¼Ì¿¿
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Ë¸ÞÂåÍº²ð¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬Ìò¤Ç¼ç±é¡£¸µÅì±Ç¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹â»ûÀ®µª»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö»þ¤Ë¥ª¥À¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¥¯¥¦¥¬25¼þÇ¯¤Ë°ø¤ó¤Ç²¿¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¢ª¤ß¤Î¤ê¤Ã¤Á¤È¥²¥²¥ë¹¥¤¤Î5¿Í¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥é¥ó¥Á¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤ËÅö»þ¤Ï»³¸ýÎÃ»Ò¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥á¡¦¥¬¥ê¥Þ¡¦¥Ð¤Î¿Í´ÖÂÎ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸Í¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Î»£±ÆÅöÆü¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Öº£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¥ª¥À¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤Î¥¯¥¦¥¬25¼þÇ¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ´°÷¤ÇÍº²ð¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë°áÁõ¤âÃåÍÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥¯¥¦¥¬Æ±Áë²ñ¡×¡Ö»Å»öÃæ¤À¤±¤Éµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö³§ÍÍÅö»þ¤Ë´ó¤»¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í!?ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ä¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡£¶¹´Ö¸©·Ù¤Î´Õ¼±²Ý¤ËÂ°¤¹¤ë·Ù»¡´±¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡È·Ù»¡¸¤¡É¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊ¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢»þ¤Ë±Ô¤¤Æ¶»¡¤È¥á¥¿È¯¸À¤Ç»ö·ï²ò·è¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¡Ê¡©¡ËÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤â¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¼Ì¿¿
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Ë¸ÞÂåÍº²ð¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬Ìò¤Ç¼ç±é¡£¸µÅì±Ç¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹â»ûÀ®µª»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö»þ¤Ë¥ª¥À¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë°áÁõ¤âÃåÍÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥¯¥¦¥¬Æ±Áë²ñ¡×¡Ö»Å»öÃæ¤À¤±¤Éµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö³§ÍÍÅö»þ¤Ë´ó¤»¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í!?ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ä¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡£¶¹´Ö¸©·Ù¤Î´Õ¼±²Ý¤ËÂ°¤¹¤ë·Ù»¡´±¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡È·Ù»¡¸¤¡É¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊ¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢»þ¤Ë±Ô¤¤Æ¶»¡¤È¥á¥¿È¯¸À¤Ç»ö·ï²ò·è¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¡Ê¡©¡ËÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡£