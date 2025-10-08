「お付き合いしましょう」脊髄損傷の入院患者と結婚した看護師の覚悟。家族の反対とふたりの決意

一年に200人以上の脊髄損傷の患者を受け入れている、川越の埼玉医大高度救命救急センター。その中核となっているのが、井口浩一医師だ。

深夜でも未明でもその電話の呼び出し音は1、2回で鳴りやみ、30分もすれば手術室のドア口に現れる。

ラグビーの練習中や試合でしのぎを削るなかで、脊髄を損傷した高校生、大学生のラグビー部員もいる。自転車で転倒したり、トランポリンの練習中の落下など、アッと思った瞬間に大きなケガを負ってしまう。この「不治のけが」に立ち向かう井口医師と、そのチームの信念は、「早く手術すればするほど、予後はよくなる」である。

脊髄損傷が疑われる患者を、ときにはドクターヘリを使って緊急搬送し、6時間以内を目標として早期に手術することで、腫れによる圧迫で起こる「二次損傷」を軽減できる可能性があるという。ケガによる直接的な打撃である一次損傷は避けられなくても、二次損傷の程度を緩和することによって、予後はかなり良くなるはずだ――。

実際、その成果は現れ始めている。

「脊髄損傷早期手術」に挑む熱き医師たちと、患者に取材を重ねた医療ノンフィクション『「もう一度歩ける」に挑む』から抜粋する。

『「紳士のスポーツ」ラグビーで負ったけが。「学校はけっして悪くない」』より続く。

「うるさ型」の患者

看護師の一色潤子が夫と出会ったのは二〇年余り前、井口の同僚として、救命救急センターの病棟に勤務していた頃だ。

「あ、拾った！」

ふだん通り病棟を巡回していた潤子は、唐突に上がった声に面食らった。足もとに落ちていた食品用のラップを手にとり、ポケットに入れた瞬間だった。

声の主は、大部屋に入院している患者の一人だ。交通事故で頸椎を骨折したという三〇歳を過ぎたばかりの青年。のちに夫となる一洋である。頸髄を損傷しており、手足が不自由で下半身の感覚もないという重い障害を負った彼は、患者のケアについて、日ごろ看護師に何かと意見してくる「うるさ型」で有名だった。そのくせ気のいいアニキ的な存在でもあり、患者仲間や看護師たちの受けは悪くなかった。入り口に近いベッドにいた一洋がたたみかける。

「今、拾ったよね。なんで拾ったの？」

「だってゴミが落ちていたから。拾うのは当然でしょ。当たり前だよ」

患者にとって、病院の一日は長い。

暇をもてあましているので、看護師たちの様子は、ことのほかよく観察しているものだ。その日、一洋は日中から床に落ちているラップが気になって仕方なかった。何人もの看護師がすぐ近くを通っているのに、ずっとそのままそこにあるのだから。

疑問を感じながら、ラップの行方を観察していたところ、夕方からの勤務に入ったばかりの潤子が、そっと拾ってポケットに入れたのだ。だから思わず声を上げてしまった。けれど当人はいたってふつうの表情で、大したことをしたとも思っていない風である。そういうことをごく自然にできる「大人な女性」に見えた。

「こんな人が、そばにいてくれたら。人生のパートナーになってくれたら」

一洋は直感的に、そんな思いにとらわれた。

二〇〇二年の暮れ、一洋が救急車で病院に担ぎ込まれてから、数ヵ月が経過した頃のことだ。一生、車いすなしでは生きられないことがわかって、リハビリを続けながらも、すべてがむなしく思えて仕方がなかった時期である。

気持ちがすれ違いがちだった当時の妻とは、入院してからますます距離が離れていった。一生治ることはない重い障害が、別れの予感を決定的なものにしたようだ。

一洋がいた大部屋のある病棟では、患者と看護師の間で携帯電話を使ったメールのやりとりがブームになっていた。それが当時、抱えていたどうしようもない孤独感を紛らわせてくれたと思っている。

潤子とは、お互いにたくさんいる「メル友」の一人にすぎない。

ただ、ゴミを拾った一件があって以来、一洋にとって彼女は、にわかに特別気になる相手になった。若くてかわいい女性看護師なら、ほかに何人もいる。自分より四つ年上でしっかり者の潤子は、どちらかというと「頼りになるお姉さん」だったはずだ。

それがいつの間にか、互いにプライベートの悩みまでも打ち明け合うようになろうとは、思ってもみなかった。夫婦関係の行き詰まりや離婚のことも含めて、彼女には包み隠さず話すことができた。

二九歳で看護師に転身

潤子の臨床現場でのキャリアは、二九歳から始まる。看護師としては遅いスタートである。一度は別の職業に就いたものの、一念発起して資格を取った。そんないきさつもあり、仕事への思い入れは人一倍強い。履歴書の職業欄に「看護師」と書けることに、何よりの喜びと誇りを感じている。

「患者さんのために、看護師は何をすべきなんだろう」

考えごとを始めると、頭の中はすぐにケアの工夫でいっぱいになった。

患者がリハビリでベッドを空けるとき、不自由な体を懸命に動かそうとして疲れきって帰ってきたら、気持ちよく横になって休んでもらいたい。だから、戻るまでには乱れたシーツをすっきりと整えておく。

冷却枕を交換するときは、それに巻くタオルも必ず取り換える。さっぱり乾いた感触は、発熱に伴う汗で湿りがちになった肌を、少しは心地よくしてくれるはずだ。

たいていの患者は、看護師に遠慮する気持ちを持っている。夜間に呼び出しては申し訳ないと思うのか、頼み事をがまんする人もいる。それなら看護師のほうから声をかけよう。夕方からの勤務で病室を回るとき、冗談めかして患者たちにこう伝えた。

「今から私が受け持ちです。何かあったら遠慮なくナースコールを押してくださいね。そうしないと、私の仕事がなくなって、お給料をもらえなくなっちゃいますから」

患者に与える安心感

消灯するときも、決まってこんな呼びかけをした。

「トイレに行きたい方はいますか？」

一人が申し出ると、「私も」「私も」と手が挙がる。

「じゃあ、まとめて行っちゃいましょう」

介助を受けて用を足し、ベッドに戻った患者たちは、まもなく寝息をたて始める。

「患者さんが安心したら、ナースコールは鳴らない。『この人は呼んでも嫌な顔をしないで来てくれる』『何かあっても大丈夫だ』と思うと気持ちが楽になって、落ち着いてよく眠れるんでしょうね」

障害者の伴侶になるということ

潤子にとって一洋は、ケアのあり方について考えるための材料をくれる患者だった。おかしいと感じたことは、物怖じせずにはっきりと口に出す。そのせいかカンファレンスでも、彼のことがよく話題に上った。

いつものように励ましのメールを送ったときのことだ。

「リハビリがんばってるね！ リハビリで動けるようになったら、いろんなことができるじゃない」

大けがをしてリハビリ中の患者には、そんなふうに声をかけるのが常だった。不自由な体を動かそうと努力するのはつらいだろうけど、少しでも前向きな気持ちになってもらいたい。そう考えての励ましである。

ところが、一洋の返信は意外な内容だった。

「リハビリをがんばって、自分で動けるようになって、車いすをこげるようになれば、自分の命を勝手にどうにでもできる。どこかから飛び降りたり、電車に飛び込んだりするのも自分でできるだろうし。こんな体では、生きていても家族に迷惑をかけてしまう。俺の人生ってなんだったんだろう。俺はもう、死ぬことしか考えてない」

彼の発想は、潤子の想像を超えていた。

「え、何？ どういうこと？ この人、死ぬためにリハビリをしているっていうの？ ということは、私たち看護師は、この人が自殺するための手助けをしてたのか。私たちは希望ばっかり見ていたけど、患者さんは、そんなふうに考えるのか――」

何のために、患者に寄り添おうとしてきたのだろうか。むなしくなると同時に、初めて思い至った。リハビリでほんの少しでも動けるようになれば、患者さんは喜ぶだろう。そう思い込んで、「がんばれ、がんばれ」と繰り返していたことを――。

けれども、それは当事者ではないからこその、安易な考えによるものだったのではないか。自分は、患者自身の苦悩を理解できていない。そのことを思い知らされた。

一洋とメールのやりとりをするうちに、いつの間にか悩み相談になった。プライベートのことまで打ち明けたのは、一洋と同様、潤子も夫との離婚をめぐって心に傷を抱えていたためかもしれない。メールのやりとりは日ごとに回数を増し、二人の日常になくてはならないものになった。

一洋は、埼玉県所沢市にある国立身体障害者リハビリテーションセンター（現・国立障害者リハビリテーションセンター）へ転院した。事故や病気で体が不自由になった人が日常生活に戻れるよう、専門的なリハビリをするための施設だ。

病院のある川越から、所沢の「国リハ」までは車を飛ばしても一時間以上かかる。なかなか会えなくなるかもしれない――。

「お付き合いしましょう」

一洋から申し込む形で、交際が始まった。

母の猛反対

相変わらずのメールのやりとりと潤子の見舞いが、二人のデートの時間だ。日勤の仕事を定時に終えて病院を飛び出し、車を飛ばして所沢に向かえば、面会時間の終了までには何とか間に合う。わずか三〇分の逢瀬でも、大切なひとときだった。

彼は、潤子をロマンチックな場所やおしゃれなレストランに連れて行ってくれることはない。ただ、胸に抱えていた悩みを根気よく聞き、気持ちを楽にしてくれた。

やがて結婚の意思を固めた二人を、周囲が手放しで祝福したわけではない。とりわけ強く反対したのが潤子の母親である。

「なぜ、よりによってそんな苦労をするところに行かなきゃいけないの？」

潤子は母からさんざん翻意を促されていた。

顔合わせの機会に、母は一洋を目の前にして強い口調でこう尋ねた。

「なんでうちの娘が、あなたのような障害者に嫁がなければならないんですか」

一洋は問い返した。

「障害者は、恋愛をしちゃいけないっていうことですか」

そばで聞きながら潤子は、「よく言った！」と心の中で喝采を送っていたという。

母も負けてはいなかった。

「いえ、そういうことじゃないです。なぜ、よりによってうちの娘なんですかっていうことです」

話し合いは平行線をたどった。

娘を大事に思うからこその言動なのは疑いようがない。潤子はその数年前、病気で父親を亡くしている。たった一人の親として、父親の分まで娘を守らなければと気を張っていたのかもしれない。最終的に、母はあきらめたように、「好きにしなさい」と折れた。

母の言葉を聞いている間も、潤子の心は落ち着いていた。反発というより、「そうだろうな。理解は難しいだろうな」と静かに受け止める気持ちのほうが強かった。

「一緒になった健康な配偶者が大けがをするのと、そもそも大けがをして障害のある相手と一緒になるのとでは、ぜんぜん違う。ふつうの親だったら、そう思うでしょうね」

潤子には母の気持ちもよくわかっていた。

「私、きっと親不孝をしているんだろうな。それでも――」

二人は夫婦になった。

自由を失った患者は、絶望して命を絶つ場合があるという。けがを境に家族が崩壊することも珍しくない。

ただ、中には、ともに困難と向き合い、むしろ絆を深める家族もある。それをきっかけにして、新たに育まれた愛さえある。「ひと握りの幸運なケース」と言ってしまえばそれまでだが、そういう人びととの出会いがあるからこそ、医師も前を向いていられる。

「赤ちゃんを産んだ人がいるんですよ。初めの頃は泣いてばかりで、それはもうつらい時期をすごしたんだけどね……」

そう話しながら、井口はちょっと涙ぐんでいた。おそらく本人は、何とか隠したつもりだったかもしれない。けれども、前向きに生きる患者のことを語るうちに、彼の目はすっかり潤んでいた。

脊髄損傷の体で元気な赤ちゃんを産み、立派に育てたという又野亜希子は、井口を精神的に支えた存在、と言える患者の一人である。井口に、ぜひ会ってみてほしいと勧められ、彼女を訪ねた。

夫が建ててくれたこだわりの家

近くの小学校まで出迎えてくれた彼女に連れられ、しゃれたデザイン住宅へと案内された。バリアフリーの玄関から中に入ると、車いすを外出用から室内用へと乗り換えるためのスペースが十分にとってある。使いやすく考え尽くされた設計になっていることが、素人目にもわかった。

リビングに通される。天井が高く、開放感あふれる造りだ。正面の大きな窓が庭に面していて、部屋中が明るさに包まれていた。

「すてきなおうちですね……」

思わずそうつぶやいていた。

「主人が家族で建設会社を経営していまして、車いすでも困らないようにって、すごくこだわって建ててくれた家なんです」

彼女の夫、理はこの家を設計するとき、「二階を造ったら」と勧められたそうだ。けれど、きっぱりこう言ったという。

「亜希子の行けない場所、自分だけが行ける場所を造ってはいけないと思う」

そんなエピソードや住環境は、彼女の幸福な境遇を想像させる。交通事故で頸髄を損傷し、重度のまひを抱えることになってからの絶望と悲しみ、社会復帰までの苦渋と葛藤については、あらかじめ目を通した彼女の著書から知ってはいた。それでも、本人を目の前にして、私はそう思わずにいられなかった。

交通事故に遭ったのは、将来への希望に満ちた新婚生活のさなかだった。

二〇〇四年七月、群馬県館林市の病院へ救急車で運ばれた。首を中心に頭から肩のあたりまで固定され、なすすべもなく時間が流れた。

理が小学校時代、世話になった恩師の息子、大河原健人が、川越の埼玉医大総合医療センターで救急の外科医として働いており、彼のはからいで転院した。井口の手術は受けたものの、すでにけがをして何日も過ぎたあとだった。

「もう歩けません。ずっと車いすの生活になります」

そう告げられ、亜希子は言葉を失った。

徐々に現実が実感されてくる。

「もう死にたい。こんな体になっちゃって、生きていてもしょうがないじゃない！」

泣きじゃくって、献身的に付き添う実母に投げやりな言葉をぶつけるようになった。

井口が病室に顔を見せれば、たびたび激しく問い詰めている。

「起き上がることも立つことも、歩くこともできないなんて、どうやって生きていったらいいんですか？ みんな、こんなんでどうやって生活しているんですか」

理に離婚を切り出したことも、一度や二度ではない。

まだ二八歳。自分はこんな体になっても、自分の体だから引き受けていくしかない。けれども理には、離婚すれば新しい出会いがあるだろう。誰かほかの健康な女性と再婚して、やがて子どもが生まれ、「ふつうの幸せ」を手にできるかもしれないのだ。いつまでも一緒にいたら、彼は不幸になってしまう――。

「まこちゃん、別れよう」

理は取り合わなかった。

「離婚は絶対にしない」

理の両親や兄、姉もみんな、家族で支えていくつもりだという。

「あっこちゃんは、縁あって、うちでいただいたお嫁さんだから。私たちは、ちゃんと責任を持つつもりです」

義父は、きっぱりとそう宣言した。

息子に対しても強く言い切ったという。

「理、逃げるんじゃないぞ」

義母は病院にやってきて、こう声をかけてくれた。

「あっこちゃん、死んだら終わりだよ。命あってこそなんだよ。生きていてくれて、本当によかった」

実家でも婚家でも、愛情あふれる家族に支えられている。

それなのに、亜希子は孤独だった。

やさしい言葉、力強い励まし、あたたかな寄り添い、どれもありがたいものであることは疑いようがない。それなのに、全身が暗い淵に沈み込んでいくような、深い孤独から救ってくれることはない。

なぜなら、立てない、歩けない、体の感覚がない、何もできないのは、ほかならぬ自分自身なのだから。このつらくてたまらない自分を助け出してくれる人はいないのだ。

みんなは、これまで通りに歩き、ときには小走りになり、誰かに手を振って、バッグを肩にかけたり、靴ひもを結び直したり、何の気なしに、立ったりかがんだり、手指を器用に操り、自由自在に体を動かす。でも、自分は――。

こんな体では、誰にも何もしてあげられない。何の役にも立たない人間になってしまったのではないだろうか。言い知れぬ孤独が、いつも心の大部分を占領していた。

脊髄損傷の妊婦

孤独の淵から救い出してくれたのは、ほかでもない、新しい命だ。

二〇〇五年一〇月、亜希子の体に変化が兆した。妊娠検査薬が陽性の反応を示している。翌日、急いで埼玉医大総合医療センターで産婦人科の診察を受けた。

「おめでとうございます」

妊娠五週目に入ったところだという。

「こんな私も、お母さんになっていいということか。おなかの中にいるこの子は、私をお母さんに選んでくれたんだ」

出産予定日は翌年六月。ようやく本物の希望が見えてきた。

年が明けると、切迫早産で入院した。

かつてこの場所で、孤独感にさいなまれ、眠れぬ夜を幾度やり過ごしたか知れない。ところが今度は正反対の心持ちで、亜希子は病室のベッドにいた。

以前と違って一人ではないのだ。おなかの中に新しい命が宿っている。

おなかに赤ちゃんがいる。ただそれだけで、不安でいっぱいだったあの日々がうそのように思える。無事に出産するまで、心配ではある。けれども、それよりずっとたくさんの希望があった。寂しさも感じない。

「赤ちゃんと一緒で幸せ。もう一人じゃないんだ」

亜希子は、自分自身の誕生日の前日に当たる一月二一日、実家の両親にメールを書き送った。

人にしてもらうことは多くても、してあげることが少ない私にとっては、赤ちゃん誕生という大きな幸せをみんなに与えられることは周りの妊婦さんより大きな仕事。だからプレッシャーでもあるけど今までのお返しができるようで嬉しいの。

脊髄損傷の妊婦は、健康な妊婦よりリスクが高いのも事実だ。出産時に陣痛を感じることができず、うまくいきめないといった難題がある。だから帝王切開が多い。とはいえ、しっかりした専門的な管理の下でなら、経腟分娩も十分に可能と言われていた。

同じ病院で前年に出産したという脊髄損傷の女性がいて、病院の紹介で会いにきてくれたこともある。経腟分娩か帝王切開かで悩んでいたときも、実体験を踏まえたアドバイスをもらった。

二〇〇六年五月二日。

帝王切開で生まれたのは女の子である。

「生まれてきてくれて、ありがとう」

それ以外の言葉が思い浮かばなかった。

今では成人した娘との母子関係は、ごくふつうの親子と変わらない。車いすの母であるためか、よその人にはよくこう言われるそうだ。

「娘さんは、よくお母さんのお手伝いをしてくれるんでしょうね。偉いですね」

実際は、憎まれ口を利かれることも珍しくない、よくある母娘関係だという。台所仕事をしている最中、何か物を取ってと頼めば、「今テレビ見てるから、ママ、自分で取ってよ」なんて平気で言うのだとか。

かと思うと、日常の自然な気遣いが身についているところがある。

亜希子が外出先で買い物をし、不自由な手で小銭を出そうとまごついていると、代わりにさっと取り出して支払いを済ませ、財布を元に戻してくれる。娘にとっては、体にまひのある車いすの女性が、生まれたときからなじんだ「ママ」であり、当たり前の姿なのだろう。世の中にはいろんな人がいる。それをことさら学んだわけではないのに、自然と知っているのかもしれない。

障害者の生活と社会の「気づき」

亜希子は子育てと並行して、学校や企業などで自身の体験を話す講演活動をしている。身体が不自由になったことで見えてきた社会のひずみについて、老若男女を問わず語り伝えているという。

たとえば、こんな体験談だ。

街のバリアフリートイレの前に並び、順番を待っていたときのこと。便意を感じられないので、排便のタイミングが間に合うだろうかとヒヤヒヤしていた。ようやく個室から出てきたのは、制服から私服に着替えた高校生である。車いすで待っていた亜希子に気づくと、申し訳なさそうな顔をして通り過ぎた。ユニバーサルデザインのトイレなので、誰が使ってもよいのかもしれない。しかし、健康な人にとっては複数ある選択肢の一つでも、車いすの人をはじめ障害者にとっては、唯一の手段であることが多い。

「そのときはトイレの順番を長く待つのが不安でしたけど、高校生の表情を見て、これであの子は、障害者の状況を理解してくれたんじゃないかと思う。だから、よかったですよね」

同じような経験はほかにもある。

ビルの最上階にあるホールで上演される芝居を見ようと、車いす優先のエレベーターを待っていた。まもなく幕が上がるというのに、エレベーターは混んでいてなかなか乗れない。そばにいた見知らぬ人が、見かねたように声をかけてくれた。

「このエレベーター、車いす優先ですよ」

「そうだったんですか。すみません」

乗っていた人たちは驚いた様子を見せながら、すぐさま降りて譲ってくれた。

悪気はないのだ。

亜希子は、自分も交通事故に遭う前には、車いすの人について深く考えていなかったことを思い出した。他人の困りごとに気づくのは、案外難しいことなのかもしれない。以来、そんなときには、「申し訳ありません。私は階段やエスカレーターが使えないので、譲っていただけませんか」と自分のほうから声をかけることにした。

おそらく人間として、大きく成長を遂げたに違いない亜希子の様子を目の当たりにした私は、井口が目を潤ませたわけを、理解できたように感じた。

ラグビー埼玉県大会決勝で大けがを負った浦和高校生の進学、就職、そして自立。回復を支えた医師への感謝