【ビッグセール】Amazonプライム感謝祭先行セール開催中！攻略法＆目玉商品25選
【画像を見る】プライム感謝祭開催中！今年の目玉商品は？
毎年大人気の「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました！
期間中は「ポイントアップキャンペーン」や「大抽選会」、さらに「スタンプラリー」などお得な企画が盛りだくさん。もちろん、AmazonデバイスやApple製品、家電、コスメ、日用品など200万点以上のアイテムが特別価格で登場します。
プライム会員限定のセールなので、まだ会員でない方はこの機会にプライム会員に登録して参加しましょう！年に一度のAmazonプライム感謝祭ですので、お見逃しなく。
先行セール：2025年10月4日(土) 0:00 〜10月6日(月) 23:59
プライム感謝祭：2025年10月7日(火) 0:00〜10月10日(金) 23:59
今年は10月4日〜6日の先行セールが約3日間、10月7日(火)〜10月10日の約4日間セールが開催されます。合計で1週間近くセールを楽しめますよ！
■なにが違う？「Amazonプライム感謝祭」と「Amazonプライムデー」
日本では今年で3回目となる「Amazonプライム感謝祭」。
「プライムデー」が夏に開催されるのに対し、「プライム感謝祭」は秋のお楽しみイベントです。どちらもプライム会員限定のビッグセールですが、規模感ではプライムデーがやや上回ることも。
ただし、今回の感謝祭は、これまで以上にスケールアップの予感…！
今までセールにならなかったアイテムまで、お得に買えるチャンスがあるかも？
参加できるのは、プライム会員だけ。まだ登録していない方は、この機会に登録してみてはいかがでしょうか。
■なにが安い？Amazonプライム感謝祭
登場予定アイテムは、Apple製品や最新のガジェット、人気のAmazonデバイス、憧れのダイソン家電までズラリ。さらに、日用品・コスメ・食品など、毎日使うものからちょっと特別なアイテムまで、お得にゲットできちゃいます。
しかも期間中はポイントアップキャンペーンも同時開催。「買うなら今！」なワクワク感いっぱいのセールです。
■やるべき事前準備はコレ！お得なキャンペーンをチェック
「Amazonプライム感謝祭」でお買い物する前に、チェックしておきたいことをまとめました！準備しておくともっとお得に、もっとスムーズにお買い物を楽しめますよ。
■1▶Amazonプライムに登録
「Amazonプライム感謝祭」は、プライム会員限定のセール。セール期間中でも、入会を済ませればセールに参加できます！
プライム会員は月額600円で利用でき、通常配送はもちろん、お急ぎ便、お届け日時指定便が無料で使い放題に！さらにPrime Videoも楽しめたり、お得な特典が満載です。この機会にぜひ登録してみてくださいね。
■2▶ポイントアップキャンペーンにエントリー
セール期間中、ポイントアップキャンペーンも同時開催されます！
■キャンペーン内容は？
対象期間：2025年10月4日(土) 0:00 〜 2025年10月10日(金) 23:59
参加方法：エントリー後、対象期間中に合計10,000円以上のお買い物をする
キャンペーンにエントリーしたうえで、「Amazonプライム感謝祭」開催中10,000円以上のお買い物をするとポイントアップ！対象期間中、条件を満たしたお買い物をすると、ポイント還元率が大幅にアップ！欲しかったアイテムを、よりお得にゲットするチャンスです！
エントリーは始まっているので、忘れずにエントリーを済ませておきましょう。
■ポイントの還元例は？
・プライム会員は+1.5％
・プライム会員の場合、Amazon Master Cardでの支払いで最大+3%（通常還元率含む）
・【ブランドセレクション】対象の商品を買うと+4％
・【大型家電】対象の商品を買うと＋6.5％
ポイントアップの内容はそれぞれ異なります。ご自身のポイントの還元率が何パーセントか、キャンペーンページでチェックしてみてくくださいね！
■エントリー方法は？
エントリーは簡単。ポイントアップキャンペーンページで、「キャンペーンにエントリー」の黄色いボタンを押すだけ！
■さらにお得なビッグチャンス！
今回のポイントアップキャンペーンは、ポイントアップキャンペーン対象商品を計10,000円以上購入すると、100,000ポイント当たるチャンスもある大抽選会へ自動エントリーされます。お買い物するならポイントもチャンスもまとめて狙えるキャンペーン。参加しないなんてもったいないです！
■3▶プライムスタンプラリーにエントリー
「プライムスタンプラリー」が今回も開催されます！
対象商品のお買い物やPrime Videoの視聴など、条件をクリアするとスタンプがもらえて、全部で5つ集められます。
スタンプを集めれば集めるほど、当たるポイントや当選確率がアップ！
5つコンプリートすれば、25人に1人、500ポイント or 50,000ポイント（期間限定）が当たる“大抽選”に参加できます。
エントリーはすでにスタートしていて、参加できるのは「プライム会員」の方のみ。
10月10日(金)23:59までにスタンプを集めて、大抽選のチャンスを狙いましょう！
■買うべき目玉商品はコレ！Amazonプライム感謝祭2025
10月10日（金） 23:59まで開催されている「Amazonプライム感謝祭」。半額以下のアイテムや、大幅下げアイテムが多数登場しています！人気アイテムは売り切れることもあるので、お早めにゲットしてくださいね。
■「コスメ」のお得はコレ！
▶ナンバーズイン 3番 うるツヤ発酵トナー
●参考価格：￥2,200→￥1,100 (50％OFF)
なんとこちらは半額！とろみのあるテクスチャーが肌にすっとなじみ、しっとり感を長時間キープ。ベタつきにくく、香りもふわっとやさしく広がりリラックス。使い続けるほどに、肌の調子が整っていくと好評です。
▶メディキューブ ヒアルロン酸マルチペプチドセラム 美容液
●参考価格：￥2,800→￥2,240 （20％OFF）
振った瞬間うるおいが弾ける美容液。2層の保湿レイヤーで水分をしっかり届けます。乾燥が気になる肌にアプローチしてくれる、心強いアイテム。
▶MAYBELLINE ファンデーション フィットミー リキッド ファンデーションR 215
●参考価格：￥1,991→￥1,592 （20％OFF）
毛穴や色ムラを自然にカバーしてくれて、素肌感に仕上げてくれます。軽いのにさらさらで、夜まで崩れにくいのも◎。Amazonの「リキッドファンデーション」カテゴリーでベストセラー1位！
▶【新モデル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え
●参考価格：￥7,200→￥5,180 （28％OFF）
睡眠中の乾燥や摩擦から髪を集中補修し、ベルガモット＆ムスクの香りでリラックス。しっとりまとまる、なめらかな美髪へ導きます。大容量なので、お買い物の手間も省けます！
■「ドラックストアアイテム」のお得はコレ！
▶【Amazon.co.jp限定】NONIO プラス ホワイトニング 2個+フロス付き
●参考価格：￥775→￥613(21％OFF)
口臭の原因をケアし、息をクリアにキープ。イオンクレンジング処方で蓄積汚れもスッキリ除去。天然ミントの香りで、つるんと輝く白い歯へ導きます。
▶クリニカ アドバンテージ 歯ブラシ 超コンパクト ふつう 6本 +フロス付き
●参考価格：￥1,314→￥998 (24％OFF)
極薄ヘッドで奥歯の奥までラクに届く設計。弾力フィット毛で歯垢をしっかりかき出します。軽くて持ちやすいハンドルで、磨きやすいアイテム。セール価格でまとめ買いのチャンス！
▶サランラップ 30cm×50m 3本パック おまけ付き
●参考価格：￥1,508→￥1,287 （15％OFF）
酸素やにおいを通しにくく鮮度をキープ。耐熱・耐冷で電子レンジから冷凍保存まで対応。酸や塩分にも強く、梅干しやレモンの保存にも最適！
▶キレイキレイ薬用 ハンドソープ 詰め替え 2個 +除菌シート付き
●参考価格：￥1,755→￥1,229 (30％OFF)
ウイルス・細菌をしっかり除去しながら手肌うるおうアイテム。大容量サイズ＋オマケ付きでお買い得！片手で注げる便利なボトルで詰め替えもラクラク。
▶マミーポコ パンツ Mサイズ（48枚×3）
●参考価格：￥3,662→￥3,113（15％OFF）
12時間吸収ジェルで、たっぷりのおしっこも安心。ふわふわウエスト＆なめらか足回りで快適フィット。ドラえもん柄がかわいいアイテムです♪
▶ファブリーズ W除菌+消臭スプレー 詰め替え
●参考価格：￥1,776→￥1,580 （11％OFF）
シュッとひと吹きで消臭・除菌・シワ取りまで。布団やソファ、衣替えの衣類にも大活躍します。肌に触れるものにも安心して使える成分を配合。
▶【大容量】クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート
●参考価格：￥1,898→￥1,400 （26％OFF）
凸凹繊維でからめとりる力がアップ！除菌剤配合でお部屋を清潔にキープ。香りが残らずいつでも気持ちよく使え、我が家もストックしているアイテムです！
■「タオル」のお得はコレ！
▶泉州タオル フェイスタオル 10枚セット
●参考価格：￥2,980→￥2,380 （20％OFF）
瞬間吸水でお風呂上がりや洗顔後も快適。洗うほどにふんわり柔らかくなるコットン100%。工場直販のお値打ち価格でコスパ最強！
■「食品＆ドリンク」のお得はコレ！
▶明治 チョコレート効果 カカオ72% 大容量ボックス 1kg
●参考価格：￥6,210→￥4,338 (30％OFF)
華やかな香りと上質な苦みが楽しめる、本格派ビターチョコ。1日3〜5枚を目安に、ポリフェノールをおいしく手軽に補給。大人のご褒美としても、毎日の健康習慣としてもおすすめです。
▶爽健美茶ラベルレス2LPET×8本
●参考価格：￥1,664→￥1,331 (20％OFF)
ハトムギやとうもろこしのひげなど12素材をブレンド。すっきり飲みやすく、毎日の水分補給にぴったり。心身にしみわたる、みずみずしいおいしさ。
▶by Amazon 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本
●参考価格：￥1,611→￥1,530 (5％OFF)
大自然の恵みを詰め込んだ爽快な強炭酸。すっきり飲めて割材にもぴったり！
■「ニューバランススニーカー」のお得はコレ！
▶ニューバランス スニーカー
●参考価格：￥11,990→￥6,901(42％OFF)
スリムに仕上げた上品なフォルムで、カジュアルにもきれいめにも馴染むスニーカー。2層構造ミッドソールとPUインソールで、長時間履いても快適。デイリーコーデを軽やかに引き立てる、人気のレディース定番モデルです。
▶ニューバランス ランニングシューズ
●参考価格：￥6,490 →￥4,185 （36％OFF）
ACTEVAミッドソールで驚くほど軽量。ヘザーメッシュ素材で通気性と快適さは抜群。柔らかな履き心地で毎日のジョグや街歩きに◎。
■「Apple製品」のお得はコレ！
▶Apple 2024 Mac mini デスクトップコン ピュータ
●参考価格：￥154,800→￥135,800 （12％OFF）
12.7cm四方の小さなボディに驚きのパワー。ThunderboltやUSB-Cなど便利な接続ポートも充実。Apple製品とスムーズに連携し作業効率もアップ。約2万円引きは嬉しい…！
▶Apple iPad mini
●参考価格：￥130,800→￥118,011 （10％OFF）
コンパクトな8.3インチで持ち運びラクラク。超高速チップと美しいLiquid Retinaディスプレイ。Apple Pencil対応で描く・書く・編集も自由自在。
▶Apple AirPods 4
●参考価格：￥21,800→￥18,100 （17％OFF）
軽量＆快適デザインで長時間も疲れにくく、空間オーディオと雑音カットで迫力の音体験。最大30時間再生でき、防水防塵で安心！
■「ガジェット＆PC」のお得はコレ！
▶【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン
●参考価格：￥145,200→￥95,800 (34％OFF)
Windows 11、Core i7プロセッサー。16GBメモリと512GB SSDでサクサク快適。薄型軽量ボディで持ち運びやすくビジネスにも最適。約5万円引きで、今が買い時かも…！
▶Amazon Fire TV Stick HD
●参考価格：￥6,980→￥3,480 (50％OFF)
プライムやNetflix、YouTubeなど豊富な配信をテレビで手軽に楽しめるストリーミングプレーヤー。Alexa対応リモコンで音声検索がスムーズ。旅行先のテレビに接続して手軽に視聴可能です。フルHDの高速再生で映画や音楽も快適に楽しめます。
▶Pixio PX248 Wave White ゲーミングモニター
●参考価格：￥26,980→￥21,500 (20％OFF)
パステルやホワイトのカラーバリエでお部屋に合わせやすいデザイン。200Hzの高リフレッシュレートで動きがなめらか、IPSパネルで色味も鮮やかに表示。接続端子が揃っていてゲームも動画もストレスなく楽しめます。
■「家電」のお得はコレ！
▶アイリスオーヤマ 除湿機 衣類乾燥
●参考価格：￥21,989→￥15,800 (28％OFF)
強力な風で洗濯物を素早く乾かし、除湿機が空気中の水分をしっかり吸収。デシカント式で温度に左右されず一年中安定して使えるのが嬉しいポイント。排水しやすい大容量タンク＆簡単なお手入れで扱いやすい設計です。
▶Jackery Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネル セット
●参考価格：￥154,600→￥77,300 (50％OFF)
約10.8kgと業界トップクラスの軽さ。家電も使え、キャンプや旅行、防災時にも大活躍。太陽光充電や急速充電にも対応し、もしもの停電にも安心の1台です。
「Amazonプライム感謝祭」は、欲しいものをお得に手に入れる最高のタイミング。お財布にも優しくて、毎日がちょっと楽しくなること間違いなし！お気に入りアイテムを、ぜひこの機会に見つけてくださいね。
文=MH