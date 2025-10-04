ポイカツ達人・ネコ山が伝授「ポイントは現金の上位互換」エアウォレット現金化攻略を公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで発信を続けるポイカツ達人・ネコ山さんが、「現金大好き民集結 キャンペーンポイントを現金化 エアウォレットのキャンペーン」と題した最新動画を公開。2ヶ月ぶりの入門者向け動画でエアウォレットの新キャンペーンを中心に、初心者から経験者まで使える現金化テクやお得な最新情報を解説した。
今回の主役は、決済・送金アプリ「エアウォレット」に搭載された『コインプラス』の新規キャンペーン。ネコ山さんは「本人確認やリクルートID連携など2万円以上チャージで2000ポンタポイントがもらえる」など、攻略法を分かりやすく指南。また、「エアウォレットは無料で銀行に戻せる。PayPayで銀行戻すときは手数料がかかるけど、エアウォレットはかからない」「ポイカツ民は銀行間の資金移動に使えるんですよ」と、エアウォレット独特の利便性も強調した。
加えて、「ポイントは現金に比べて格下だと思ってる人いませんか？ポイントは、現金ができるんですよ。現金の上位互換なんですよ」という独自理論を展開。ポンタポイントの現金化ルートも丁寧に解説し、「ポンタポイントはauPAYにチャージして、そこからau自分銀行に引き出しできるんですよ」と、その手順を具体的に動画で実演した。
一方で、エアウォレットの課題として「現金移動のタイムラグや、使える店が少ない」とも述べ、「もっともっと頑張ってもらわないと派遣取れないっすよ。伸びしろはあるんすよ」とサービスの改善にも期待を寄せる言葉が印象的だった。
動画後半は、「Vポイント投資」「クレカ積み立て」「イオンカードリボキャンペーン」など、現在進行中＆最近結果が出た各種ポイカツキャンペーンの成果も速報。視聴者からの「現金積み立ての戦略」にも触れ、「現金で100万円積み立てして即売りしなきゃいけない。ちょっとハードル高くないっすかね」と体験談や考察を率直にシェアした。
最後は「リスクも全然ないっすからね。買い物なしでももらえるもんだけもらっちゃってもいいっす。このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と初心者にもエール。動画の概要欄には「ポイカツ攻略コード一覧」も公開しており、これから始める人にとっても見逃せない内容となった。
チャンネル情報
