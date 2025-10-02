7月から始まった、ふるさと納税サイト「ふるなび」の新CMで、相変わらず「ふるさと納税〜」と歌い上げている、第65代横綱の貴乃花。このところ、ビジュアルの変化への指摘が続々と寄せられている。

「貴乃花さんは、2019年からふるなびのCMに出演し続けており、7年めになります。当初は、日本相撲協会でのゴタゴタがようやく収まった直後のことだったため、CM出演に驚く声が相次ぎました。第1弾は、貴乃花さんが着物姿で『ふるなび』と書く書道パフォーマンスを披露し、『ふるなひ』と書き間違えて『間違えちった』とはにかむ内容でした。

いま思えばだいぶ、おとなしい作りですが、当時は“ストイックで厳しい貴乃花親方”というイメージが大きかったため、CMでのくだけた様子は大きな反響を呼びました。その後は“ふるなび屋”店主として動物にダジャレを言ったり、腹話術に挑戦したりと、コメディ要素がどんどん増えています。

今回は『ロデオ編』と題し、『最大100％還元! 9月まで!』と言い放ったのち、ロデオマシーンから落ちるという内容のCMです」（芸能記者）

Xでは、CMの内容に賛否があがると同時に、貴乃花のビジュアルの“激変”ぶりを指摘する声が寄せられている。

《貴乃花なんか太った？》

《松村邦洋がCMしてると思ったら太った貴乃花だった。》

《ふるなびのCM見てて思ったけど、貴乃花太ったな…?》

親方時代は、恰幅はよかったものの、フェイスラインはすっきりとしていた。だが、現在放送中のCMでは、顔全体の肉づきがよくなり、体もひと回り以上大きくなった印象だ。

体格だけでなく、このところの貴乃花は、私生活も大きな変化があった。2018年、日本相撲協会を退職したのと同時に、元フリーアナウンサー・河野景子と離婚。しばらくは相撲の普及活動に励んでいたが、2023年9月、一般女性との再婚を発表している。

「お相手は、10代のころに一時期、交際していた“初恋の人”だったそうで、当時は『恋愛ドラマみたい』と話題になりました。結婚生活は穏やかに続いているようで、貴乃花さんのInstagramを見ても、日々の晩酌の様子や、2匹の愛犬と散歩したり、一緒に昼寝したりしている様子がアップされ、幸せそのもの。白ひげをたくわえている時期もみられ、年齢なりのビジュアルを模索しているようです。

私生活の充実が仕事にもつながっているのか、最近は講演会に行ったり、1日警察署長を務めたりと、精力的に活動しています。公私ともに好調な様子です」（芸能記者）

現役時代と同じく、体重増加は吉報のようだ。